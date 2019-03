Đoković rutinski sa Tomićem, u trećem kolu protiv Delbonisa

Najbolji teniser sveta Novak Đoković startovao je pobedom na Mastersu u Majamiju. On je u drugom kolu pobedio Bernarda Tomića sa 7:6 (2), 6:2. Bio je to šesti susret Novaka sa teniserom iz Australije i njegova šesta pobeda. Meč je trajao 73. minuta i utisak je da je to bio veoma dobar meč Đokovića na startu turnira. Ako se poredi sa izdanjem u duelu sa Filipom Kolšrajberom u Indijan Velsu, kada je izgubio u dva seta, sada je sve bilo daleko bolje u Novakovoj igri, pre svega od kondicije i kretanja, pa do servisa i osnovnih udaraca. Tomić je,...