Jokić: Borimo se za titulu, za sve

Centar Denvera Nikola Jokić zabeležio je novi dabl-dabl učinak. On je u pobedi nad Njujorkom u gostima od 111:93 postigao 21 poen iz 17 skokova. Bez obzira što je bio najbolji u pobedničkom timu Nagetsa, Jokić nije bio najzadovoljni posle meča, pre svega zbog toga što je imao dosta promašaja. Jokić je šutirao iz igre 8/20, ali kada se sve sabere, to je bilo dovoljno da zaseni sve na parketu i sa svojim kolegama dođe do šeste uzastopne pobede. "Činjenica je da sam mnogo šuteva promašio, nije to bila dobra partija, ali najvažnija je pobeda....