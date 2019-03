Vučić: Nisam nikog smenjivao u RTS i RTV

Novi Sad -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da nije nikoga smenio u RTS i RTV, jer to nije posao šefa države. Vučić je, nakon obilaska radova na zgradi RTV, upitan da li je smenjivao zaposlene u RTV, odgovorio da je samo jednom bio na toj televiziji, a i da nikada nije dovodio nikog kako u RTV, tako i RTS. "U stranci me kritikuju da su žuti doveli sve, i na RTV i na RTS. Ja sam im rekao da ne mogu time da se bavim. Ja sam predsednik Srbije", objasnio je on. Vučić je podsetio da u RTS niko nije smenjen i da ne zna ko je smenjen u...