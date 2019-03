Vulin: Nećemo raditi drugima ono što su radili nama

Beograd -- Srbija ni sa čim nije izazvala NATO agresiju, već je radila ono što bi uradila svaka slobodna zemlja, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je to izjavio na Međunarodnoj konferenciji "Mir i napredak umesto ratova i siromaštva", koja je organizovana u okviru obeležavanja 20 godina od odbrane od NATO agresije na SRJ. On je istakao da se Srbija branila od terorističkih napada, a zato je, umesto nagrade i priznanja, doživela da bude napadnuta i bombardovana. Vulin je podsetio da nije prvi put u istoriji srpskog naroda...