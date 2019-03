Dačić: Srbija posvećuje veliku pažnju odnosima sa zemljama Latinske Amerike

Beta pre 3 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija posvećuje veliku pažnu odnosima sa zemljama Latinske Amerike među kojima je veliki broj onih koje su tradicionalno prijateljske i nisu priznale nezavisnost Kosova, saopštilo je danas to ministarstvo.Dačić koji danas završava posetu Argentini, a posetio je Urugvaj i sutra nastavlja za Paragvaj istakao je da je nepohodno da Srbija neguje dobre odnose sa latinoameričkim zemljama, i da učestvuje na svim događajima i međunarodnim konferencijama koje se u tim zemljama organizuju."Srbija je mnogo više prisutna u ovom regionu nego ranije i to nam daje jednu stabilnu poziciju na međunarodnoj političkoj sceni", rekao je šef srpske diplomatije završavajući svoj boravak u Buenos Ajresu, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.U Argentini Dačić je učestvovao na Konferenciji Ujedinjenih nacija o saradnji Jug-Jug, a kako je rekao, to je veoma bitno i zbog kontakata sa brojnim ministrima spoljnih poslova i predsednicima država koji su takođe bili učesnici."Veoma dobre razgovore imao sam argentinskim zvaničnicima. Argentina jeste i ostaje naš prijatelj, i nastaviće da podržava Srbiju. Očekujemo dalji razvoj naše saradnje, a očekujemo i uzvratnu posetu ministra spoljnih poslova Argentine Srbiji", rekao je Dačić.Dačić je rekao da je ponovo proglašen počasnim gostom Buenos Ajresa, što je po njegovim rečima veliko priznanje za Srbiju i da je posetio Trg Republike Srbije koji je prošle godine otvorio u Buenos Ajresu.O jučešrašnjoj poseti Urugvaju Dačić je rekao da je imao izvanredan razgovor sa ministrom spoljnih poslova te zemlje, i dodao da je Urugvaj "veliki prijatelj Srbije" i da će nastaviti da je podržava.Dačić sutra odlazi u Paragvaj, zemlju koja nije priznala nezavisnost Kosova, ali je na poslednjem glasanju u Interpolu glasala za prijem Kosova."Mislim da je veoma važno da sa njima imamo ozbiljan razgovor i razjasnimo celu situaciju. Nama je jasno rečeno da je bilo reči o pritiscima SAD-a, Nemačke i drugih zemalja. Imajući u vidu naše tradicionalno dobre odnose, nadam se da njihov stav neće biti promenjen, da neće menjati svoju poziciju o Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić, navodi se u saopštenju.