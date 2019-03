Jedan od pet miliona u Beogradu: Veliki protest 13. aprila ako ne budu ispunjeni zahtevi (VIDEO)

Beta pre 39 minuta

Sa platoa ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na protestu "Jedan od pet miliona", poručeno je večeras da će se, ako njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, građani okupiti u subotu 13. aprila i poručiti šta imaju "uzurpatorskom režimu".Glumac i član Demokratske stranke Branislav Lečić izjavio je večeras na protestu "Jedan od pet miliona" u Beogradu da građani širom Srbije zahtevaju ostavke državnog vrha, rukovodstva Radio-televizije Srbije, članova Regulativnog tela za elektronske medije (REM), kao i fer uslove za izbore u roku od šest do devet meseci.Lečić je kazao da građani traže ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsednice Skupštine Maje Gojković.On je kazao da je 1991. za novine rekao zašto je uz studente koji su tada protestovali i da je danas na protestu iz istih razloga."Zato što ste bolesni, hoćete da vam se dive i da vas se plaše, zato što vam se mi niti divimo niti plašimo, već hoćemo da damo primer našoj deci", kazao je on i dodao da je "dosta i da ne može više".Na početku protesta intonirana je himna Srbije i održan minut ćutanja žrtvama bombardovanja Srbije 1999. godine.General u penziji i član DS Sreto Malinović koji je bio u Vojsci Srbije 1999. i vodio pilotsku jedinicu poručio je da će građani ostati na ulici dok ne povrate sudbinu u svoje ruke."Vaskrsli su Crveni kmeri iz devedesetih godina", rekao je on i dodao da vlast sve radi bez stida i obzira jer misli da će vladati večno.Malinović je upitao okupljene šta bi rekli heroji sa Košara o tome ko je sada ministar odbrane Srbije, a šta vojvoda Mišić o tome da je neko u 50. godini položio vojničku zakletvu, na šta su građani reagovali uzvikujući "Ua".Malinović je policajcima poručio da je otadžbina narod koji je na ulici i pozvao ih da ne dižu pendreke na svoj narod."Ne smemo im dozvoliti da nas okrenu jedne na druge, da okrenu narod", rekao je Malinović i dodao da "nije nas pet miliona, nas je 10 miliona samo neki to ne smeju kazati".Prema njegovim rečima Vučić omladinu naziva ološem i bitangama, a bitange i mafijaše naziva Obilićima i junacima."Beograde ti si prsa Srbije, nemoj dozvoliti da te kasabom učine ljudi sa Andrićevog venca i Srbiju pretvore u 'prokletu avliju'", poručio je Malinović.Lečić je upozorio da je moguće da su među okupljenima provokatori i poručio građanima da ne nasedaju na provokacije i ne dozvole da "padne krv".Lečić ispred RTS: Ne menjajte protest, na pravom ste mestuGlumac i član Demokratske stranke Branislav Lečić izjavio je večeras, ispred zgrade Radio-televizije Srbije, da će najjače oružje protiv aktuelne vlasti biti ono kada se probude svest i samosvest građana i poručio okupljenima da ne menjaju protest, jer su na pravom mestu.On je kazao da bi "Dnevnik slobodne Srbije" u kojem su se obratili mladići koji su privedeni tokom prošlonedeljnih protesta u Beogradu, kada su demonstranti upali u zgradu RTS-a, trebalo da bude deo dnevnika na RTS-u."Samo je važno da budemo hrabri, da se povežemo i da budemo uporni. Taj pritisak Vučić i negova kamarila neće izdržati", rekao je Lečić.Poručio je da će okupljenih građana svakoga dana na protestima biti više, "dok na kraju Srbija cela ne progovori"."Mi ovde ne prižamo ruku da prosimo, mi ovde dižemo pesnicu", kazao je Lečić i poručio direktoru RTS Draganu Bujoševiću da bi trebalo da ga bude sramota.Građani su krenuli ka zgradi Kasacionog suda kako bi podržali one koji tu protestuju već nekoliko dana zbog problema sa kreditima u švajcarskim francima.Ulaz u RTS ograđen trakom, Đilas i Veselinović stoje na ulazuUlaz u zgradu Radio-televizije Srbije iz Takovske ulice ograđen je večeras trakom, kao i stepenište koje vodi ka ulazu iz Aberdareve ulice, a obezbeđenje protesta nikome ne dozvoljava da priđe ulazima.Kako javlja reporter agencije Beta, na samom ulazu nalaze se lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas i i drugi lideri tog opozicionog saveza koji su okrenuti ka okupljenim demonstrantima i tako brane da neko uđe u zgradu.Đilas je kazao novinarima da građani zahtevaju da se mediji oslobode i da je neophodno da vlast prestane da pokušava da deli narod.On je kazao da je ulazak u zgradu RTS-a prošle subote bila reakcija građana jer vlast nije htela da čuje građane koji protestuju."Nepohpodno je da vlast shvati da ne može da ne razgovara sa svojim građanima", rekao je Đilas i pozvao građane da polože cveće na ulaz RTS-a za nastradale novinare u bombardovanju.Mnogi su upalili sveće za poginule novinare, ali i za, kako je rečeno "skidanje medijskog mraka jednom zauvek".