U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do sedam stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna oko 21 stepen Celzijusa. U Srbiji će u ponedeljak sredinom dana na severu a posle podne i uveče i u ostalim krajevima doći do postepenog...