Za vikend sunčano i toplo, a od ponedeljka...

Vreme u Srbiji će biti sunčano i toplo posle nešto hladnijeg jutra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Najniže temperature od -1 do šest a najviše dnevne od 18 do 21 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturama od tri do 20 stepeni. U nedelju će vreme biti sunčano i toplo, a od ponedeljka se očekuje naoblačenje i pad temperature koji će trajati...