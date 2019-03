Stefanović položio vence na spomenik Straževica povodom godišnjice bombardovanja

Beta pre 7 sati

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović položio je danas, na dvadesetu godišnjicu od početka NATO bombardovanja 1999. godine, venac na Spomen-obeležje "Glasnik sa Straževice" i tom prilikom rekao da "nikada ne smemo zaboraviti na žrtvu heroja koji su dali svoje živote da bi Srbija bila slobodna".Kako se navodi u saopštenju, Stefanović je rekao da je Straževica bila "jedna od prvih meta NATO agresije na našu zemlju"."Ponosno je stajala kao otpor i prkos svakom agresoru. Srbija je u poslednjih nekoliko godina konačno na pravi način počela da se obraća svojim herojima", rekao je Stefanović i dodao da "Srbiju danas nije sramota da se podseti na one koji su se za nju borili i to nikada ne smemo da zaboravimo".On je naveo da Srbija želi da razgovara o budućnosti."Hoćemo da naša zemlja napreduje, da njena deca rastu. Hoćemo da više nikada ne ratujemo, ali da bi to bilo tako ne smemo da zaboravimo one koji su u trenutku kada je Srbija bila napadnuta, bombardovana, kada su ubijana njena deca, stali u odbranu svoje zemlje i za nju se borili", kazao je Stefanović.On je podsetio da su na Straževici život izgubila dva pripadnika Vojske, Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović."Šta je važnije za jednog čoveka od slobode i šta je skuplje što može da da od svog života. Dužni smo da čuvamo sećanje i nikada ne zaboravimo sve policajce, vojnike, civile koji su dali svoje živote da bi Srbija bila slobodna", rekao je Stefanović.Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković položio je venac u Ulici kneza Miloša u Beogradu na spomen - ploču pripadnicima MUP-a koji su poginuli u NATO bombardovanju 1999. godine.