Stefanović: Novinari u Srbiji mogu da rade slobodno, to se vidi po pitanjima različitih medija

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da novinari u Srbiji mogu da rade svoj posao slobodno i da se to vidi u "raznolikosti pitanja različitih medija o različitim temama", objavila je Politika u izdanju od nedelje, 24. marta. Stefanović je za taj list kazao da se policija svakom napadu i pretnjama novinarima posvećuje s punom pažnjom. "Kao što ste videli, u velikom broju slučajeva smo vrlo brzo došli do počinilaca i priveli smo ih tužiocima", rekao je Stefanović. On je kazao da je bilo teško predvideti da će demonstranti...