U Srbiji će danas samo na jugu i jugoistoku biti pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti oblačno sa slabom kišom, saopštio je RHMZ. Duvaće umeren i povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od dva do devet, najviša od 15 na severozapadu do 23 na jugoistoku. U Beogradu pre podne pretežno sunčano vreme, posle podne naoblačenje, uveče i tokom noći slaba kiša. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko devet, najviša oko 20. U Srbiji od utorka do četvrtka promenljivo oblačno i hladnije vreme, ponegde slaba...