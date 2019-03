Vulin: Dok je Vučić predsednik, Srbija neće u NATO

Srbija neće postati član NATO saveza dok je Aleksandar Vučić predsednik države i vrhovni komandant vojske, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vulin je za Pink rekao da je jučerašnji govor predsednika Vučića na obeležavanju 20 godina od NATO agresije bi govor hrabrog i dostojanstvenog državnika. "On nije hrabar zato što su ga ponele emocije. On je takav i to govori svuda u svetu. To govori u lice NATO paktu, u sedištu NATO pakta govori da Srbija neće biti član NATO saveza, koliko god da su moćni i jaki", rekao je Vulin. Dodao...