Vučić: Neka opozicija kaže da li želi izbore ili moju glavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je da "opozicija treba da konačno kaže narodu šta hoće" - izbore ili njegovu glavu i poručio im da kažu da žele njegovu glavu jer, kako je naveo, drugačije ne mogu pobediti i doći na vlast, objavio je Srpski telegraf u današnjem izdanju.Vučić je u autorskom tekstu za taj list napisao da je jasno da se liderima opozicije ne ide na izbore, jer su, kako je naveo, sve izbore u poslednjih sedam godina "izgubili više nego ubedljivo"."I, ako nisu izbori, šta je cilj? Šta žele da urade kada upadaju u RTS, kada dođu pred Predsedništvo da ga opkole, kada zakazuju skupove na koje će 'doći cela Srbija'", napisao je Vučić.On je naveo da će opozicija "naći neka lica koja će 'u šali'" da ga skinu sa vlasti van izbora, "baš kao što su se 'šalila' sa vešalima i testerama"."Vlast se u ovoj zemlji dobija na izborima, a oni koji hoće na drugi način - neka to lepo kažu. Ne treba da se kriju iza dece ni iza svih koji jesu, s razlogom ili bez, nezadovoljni, ni iza glupih šala", napisao je Vučić.Prema njegovim rečima, u toku svoje političke karijere duge 25 godina gubio je na izborima i dolazio na vlast, ali "nikada ništa nije uradio na silu"."Znao sam da čestitam pobedniku, a pretio nisam ni kada su me sitne političke kombinacije sprečavale da budem na mestu koje sam glasovima dobio... Ne mislim ni da sam nepogrešiv ni nesmenjiv", kazao je Vučić.On je kao svoju manu naveo to što ne ume da prećuti kada treba da se kaže istina i poručio liderima opozicije da za njih na izborima ne bi glasali "ni svi koji šetaju i 'opkoljavaju' Predsedništvo"."Na izborima ćete dobiti odgovor. Baš onakav kakav zaslužujete. Jasan i precizan, pravi odgovor za one koji misle da Srbiju danas mogu lagati na isti način na koji su lagali juče. I tu vam ni testere ni vešala neće pomoći", poručio je Vučić.