Novine u zdravstvenom osiguranju - uz dete tokom čitavog lečenja, bolovanje do dva meseca

BEOGRAD - Bolovanje u trajanju od dva meseca, dopunsko i dodatno osiguranje, 100 odsto bolovanje za negu bolesnog deteta do punoletstva - neke su od novina Predloga zakona o zdravstvenom osiguranju koje će se pred poslanicima naći ove nedelje. Ukoliko bi predlozi bili usvojeni, gotovo celokupan sistem zdravstvenog osiguranja bio bi znatno izmenjen. "Roditelji će sada moći da budu sa decom do izlečenja, ili do njihovog punoletstva, uz 100 odsto nadoknade, a do sada su imali 65 odsto primanja", rekao je državni sekretar u ministarstvu zdravlja...