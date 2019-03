Tepić: Klub samostalnih poslanika neće biti klub stranke Dragana Đilasa

Beta pre 4 sata

Samostalna poslanica Marinika Tepić odbacila je danas navode da će Klub samostalnih poslanika biti klub buduće stranke jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa.

Tepić je agenciji Beta rekla da čak i ako neko od tih poslanika bude deo stranke Dragana Đilasa ili bilo koje druge stranke ili organizacije taj poslanički klub će funkcionisati kao i prethodne dve godine, odnosno kao samostalni poslanici.

"Tačno je da će narodni poslanici koji će postati članovi stranke Dragana Đilasa sredinom aprila i nakon toga ostati narodni poslanici, ali neće koristiti ime stranke u Skupštini Srbije jer ona nije učestvovala na izborima", rekla je Tepić.

Ona je kazala da je na čelo tog poslaničkog kluba ona došla po "principu rotacije" koja je dogovorena kada je poslanički klub osnovan pre dve godine, odnosno po osnovu tadašnjeg dogovora da se na šest meseci menja predsednik kluba.

Poslanički klub je od nedavno izmenjen i u njemu više nije poslanik Nove stranke Zoran Živković, kao ni poslanica Alekasandra Čabraja.

U poslaničkom klubu su od skora nekadašnji funkcioneri i poslanici Dosta je bilo Ana Stevanović i Branislav Mihajlović.

Šefica poslaničkog kluba je Marinika Tepić, a njena zamenica Sonja Pavlović. U poslaničkom klubu je ostao Jovan Jovanović doskorašnji predsednik tog kluba koji je o promenama i obavestio predsednicu Skupštine Srbije.

Jovanović je rekao za današnju "Politiku" da je do promena došlo zbog "nepremostivih" razlika oko budućeg predsednika tog kluba.

Živković je za današnje izdanje dnevnog lista "Danas" rekao da on nije potpisao izjavu o napuštanju kluba i da ne zna kako je došlo do promene sastava kluba.

"Iz kluba se izlazi tako što potpišeš izjavu da napuštaš klub, a ja to nisam uradio. A kako su oni rasformirali postojeći i formirali novi sa istim imenom, ne znam. Verovatno je to urađeno u suprotnosti sa propisima koji to definišu. Poslanički klub je mogao da prestane da postoji i tako što je iz njega izašao neko drugi. Međutim, nemam informaciju da je neko svojevoljno napustio poslanički klub", rekao je Živković za Danas.

Čabraja je rekla da ona takođe nije napustila poslanički klub već da je on rasformiran uz niz neregularnosti, pa potom formiran drugi iza leđa Zorana Živkovića i njenih.

"Dogovor je napravljen vrlo perfidno, bez našeg znanja sa ciljem da to postane poslanički klub jednog od osnivača Saveza za Srbiju Dragana Đilasa", rekla je Čabraja za "Danas".

Klub samostalnih poslanika formirali su pred predsedničke izbore 2017. troje bivših članova DJB – Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović, kao i poslanici Zoran Živković i Marinika Tepić, koja je u parlament inače 2016. godine ušla na listi LSV-LDP-SDS.

Tepić je iz Lige socijaldemokrata Vojvodine 2017. godine prešla u Novu stranku Zorana Živkovića iz koje je izašla posle beogradskih izbora 2018. godine i od tada deluje kao samostalna poslanica.

Mediji spekulišu da bi ona mogla biti potpredsednica stranke Dragana Đilasa čije je osnivanje najavljeno za proleće ove godine. Marinika Tepić te navode međutim nije potvrdila.