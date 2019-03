Skot: Nije dobro da Beograd i Priština okrivljuju jedni druge zbog statusa dijaloga

Američki ambasador Kajl Skot izjavio je danas da je situacija u procesu dijaloga Beograda i Prištine veoma složena ali da nije korisno da obe strane okrivljuju jedna drugu. Skot je novinarima u Palati Srbija rekao da je potrebno da obe strane sednu za pregovarački sto i da normalizuju dijalog. "To je ono za šta se zalažu SAD i Evropska unija, da obe strane usmerimo na to", kazao je on. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je na to rekao da je dobro što su SAD i EU pozvale na ukidanja kosovskih taksi na robu iz Srbije i BiH...