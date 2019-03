"Neću dati ostavku, niti pristajem na ultimatume i ucene", tako je premijerka Ana Brnabić odgovorila na pitanje novinara kako vidi zahtev SzS državnom vrhu. "Ne moraju da čekaju do 13. aprila, moj odgovor je da neću dati ostavku", rekla je Brnabićeva i istakla da je "ultimatum ljudi okupljenih oko SzS, da zajedno sa predsednikom Republike i predsednicom Narodne skupštine podnese ostavku do 13. aprila - ultimatum nasilnika". To je, rekla je premijerka, ultimatum ljudi koji su pokazali da demokratiju žele da ostvare nasijem na ulicama, vešalima...