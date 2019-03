Ujutru ponegde slab mraz. Duvaće umeren, povremeno jak vetar severnog pravca. Najniža temperatura od minus jedan do pet, a najviša od 10 do 15 U Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno i sveže vreme, sa sunčanim periodima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Ujutru ponegde slab mraz. Duvaće umeren, povremeno jak vetar severnog pravca. Najniža temperatura od minus jedan do pet, a najviša od 10 do 15. U Beogradu u sredu ujutru slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno i sveže, sa sunčanim periodima. Vetar umeren, severnog...