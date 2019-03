Hladno jutro, ali u toku dana sunčano

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Najniža temperatura od -5 do dva stepena, najviša dnevna od 12 do 15. U Beogradu ujutro hladno, na periferiji slab mraz, a u toku dana sunčano. Najniža temperatura od -2 do dva, najviša oko 14 stepeni. Kako navodi RHZS, do kraja sedmice ujutro hladno, ponegde s mrazom, a u toku dana pretežno sunčano uz manji porast temperature. U prvoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačcno s prolaznom kišom i...