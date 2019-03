Sutra sunčano, temperatura do 17

Ujutru hladno, ponegde slab mraz. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima povremeno i jak severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus pet do četiri, a najviša dnevna od 14 do 17. U Beogradu sutra ujutru hladno, a u toku dana sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od nula do četiri, a najviša dnevna oko 16. U Srbiji za vikend jutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana do utorka...