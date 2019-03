Uz pretnju nožem opljačkao 470.000 dinara

Pripadnici beogradske policije uhapsili su M.Ž. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on u jednom slot klubu u Beogradu, uz pretnju nožem, od radnice oduzeo oko 470.000 dinara. Policija je potom, pretresom stana osumnjičenog, pronašla deo novca koji je on oduzeo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu,...