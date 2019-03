Britanija u krizi: Parlament glasao za odlaganje bregzita

Britanski parlament glasao je ubedljivom većinom za odlaganje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 12. aprila ili 22. maja Britanski parlament glasao je ubedljivom većinom za odlaganje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije do 12. aprila ili 22. maja. Za odlaganje bregzita, prvobitno predvidjenog za 29. mart, večeras je glasao 441 poslanik, a protiv njih 105, prenosi Bi-Bi-Si. Lideri EU odlučili su prošle nedelje da Velikoj Britaniji odlože izlazak iz članstva do 12. aprila, ako parlament u Londonu i treći put odbaci postignuti...