Han: Nema razloga da evrointegracije Srbije budu zaustavljene zbog zastoja u dijalogu

Beta pre 6 sati

Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je danas u Beogradu da mu je žao što je dijalog Beograda i Prištine u zastoju, ali da to nije razlog za zaustavljanje procesa evrointegracija Srbije."Izuzetno mi je žao što je dijalog zaustavljen, to nije dobro. Nema razloga i bila bi greška da se sve zaustavi samo zato što je dijalog u zastoju", rekao je Han na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerkom Srbije Anom Brnabić.Han je kazao da su u toku pripreme za otvaranje još jednog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije sa EU i da na tome svakodnevno rade ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović i njen tim."Ministarka Joksimović se maksimalno trudi da pogura administraciju i postigne napredak kako bi sve u određenom trenutku bilo gotovo", naveo je evropski komesar.On je dodao da izbori za Evropski parlament "nemaju veliki uticaj" na proces evropskih integracija Srbije, jer se on vodi na administrativnom nivou.Pismo TV N1 će biti deo opšte procene situacije stanja u medijimaEvropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je danas u Beogradu da je za važno što je vlast u Srbiji pokazala da je svesna problema u oblasti medija i što želi da ih rešava."Kao što je predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić rekao, on nije zadovoljan trenutnim stanjem, mislim da je važno biti samokritičan i pokušati da poboljšate situaciju. Važno je biti svestan problema i raditi na njegovom rešavanju", rekao je Han posle sastanka s premijerkom Srbije Anom Brnabić na zajedničkoj konferenciji za medije.Han je kazao i da nije dobio pismo vlasnika televizija N1 i Nova S, Junajted grupe koja je juče saopštila da je izložena pritisku državnog aparata s "očiglednom namerom da se dovede u neravnopravan položaj na tržištu Srbije"."Moram da dobijem pismo i ono će biti deo opšte procene situacije stanja u medijima u izveštaju o napretku Srbije. Znate da mi razmatramo apsolutno sve razvoje događaja", rekao je Han na pitanje da li je pismo Junajted grupe dokaz da je sloboda medija ugrožena u Srbiji.Vlasnik televizije N1, kompanija Adria njuz iz Luksemburga koja je deo Junajted grupe, uputila je juče pismo na više od 130 adresa međunarodnih i nevladinih organizacija, medijskih udruženja, kao i Evropske unije, zatraživši zaštitu N1 i njenih novinara od, kako je navedeno, kampanje koju protiv te televizije vode visoki državni, vladini i funkcioneri vladajuće koalicije.