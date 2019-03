Trener Zvezde: Moramo da odigramo bolje nego u prvom meču

Beta pre 7 sati

Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je da prednost od 1:0 u polufinalu plej-ofa ABA lige protiv Partizana ništa ne znači i da njegova ekipa u predstojećoj utakmici mora da odigra bolje kako bi se posle tog duela plasirala u finale."To što vodimo 1:0 ništa ne znači. Moramo da budemo spremni i da odigramo mnogo kvalitetnije na njihovom terenu, pred njihovim navijačima, da nema tih sitnih grešaka i padova u igri tokom 40 minuta da bismo mogli da dobijemo i da se plasiramo u finale", rekao je Tomić novinarima na Malom Kalemegdanu.Crveno-beli vode protiv Partizana sa 1:0 u polufinalu plej-ofa ABA lige, pošto su u prvom meču pobedili posle produžetka sa 106:101.Drugi meč na programu je u subotu od 19.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić", a domaćin je Partizan."Partizan nije ista ekipa od početka sezone, doveli su četiri igrača, iskusnog evroligaškog trenera Trinkijerija, tako da to je potpuno drugi tim od početka sezone i sigurno da je njhovim dovođenjem da je njihov cilj da naprave što veći uspeh", rekao je Tomić."Mi smo spremi za ovu utakmicu. Treba nam 100 odsto koncentracije i da se bavimo samo košarkom", dodao je trener Zvezde.Upitan u kakvom je stanju Džo Regland i da li će biti spreman za utakmicu, Tomić je kazao da on radi dve terapije dnevno."Da li će igrati, odlučićemo sutra ujutru", rekao je Tomić i dodao da su svi ostali igrači spremni za meč.Tomić je pred prvi meč kazao da je Zvezda favorit jer igra pred svojim navijačima, pa je novinare zanimalo ko je favorit u sutrašnjem meču."Specifična utakmica, svaki derbi je posebna utakmica. Da li su oni favoriti ili mi, jedno je sigurno da mi idemo da dobijemo tu utakmicu i da se plasiramo u finale", rekao je Tomić.Trener Zvezde je dodao i da očekuje drugačiju utakmicu u odnosu na prvi meč."Biće drugačija, mnogo tvrđa utakmica. Očekujem i da će ići na manje koševa", rekao je Tomić.Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da veruje da će njegova ekipa u sutrašnjem meču ispraviti greške koje je pravila u prvom i da će se plasirati u finale."Što se tiče te prve utakmice, mi smo ostvarili naš cilj, a to je pobeda. Došli smo do nje možda malo težim putem, ali je najbitnije da smo pobedili. Imali smo dovoljno vremena da analiziramo tu utakmicu i siguran sam da ćemo sutra uspeti da ispravimo sve greške i da zabeležimo drugu pobedu i obezbedimo proloz u finale", rekao je Lazić.Iz Crvene zvezde su pozvali svoje navijače da ne dolaze na sutrašnju utakmicu jer po propozicijama lige nema organizovanog dolaska navijača. Iz kluba su takođe i negodavali to što su se imena sudija za sutrašnju utakmicu još sinoć pojavila na društvenim mrežama.