Sunčano, do 20 stepeni

Jutarnja temperatura od nula do šest, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano vreme, s temperaturom od jedan do 18 stepeni. Narednih dana se očekuje sunčano i uglavnom toplije vreme. Biometeorološka prognoza za subotu, 30. mart 2019: Biometeorološke prilike će biti povolŃ�nije za hronično obolele i osetlŃ�ive osobe, ali se izvesna pažnja savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica i glavobolŃ�a su...