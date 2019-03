Betmen: Mračni vitez 80 godina u borbi protiv zločina

BBC News pre 2 sata

Warner Bros. Entertainment, Inc. Betmen, jedan od najpoznatijih superheroja na svetu, danas slavi 80. rođendan

Kada se signal u obliku slepog miša pojavi iznad uvek oblačnog neba grada Gotama, to znači samo jedno - poziv za Mračnog viteza.

Čovek pod crnim plaštom sa maskom šišmiša izenada se pojavljuje na krovu policijske stanice, odakle se signal odašilje.

Ne usuđuju se baš svi da izgovore njegovo ime.

Ako je neki policajac novajlija, osloviće ga onako kako ga ljudi prepoznaju. Ako je na krovu komesar Džim Gordon, nepomično će zapaliti cigaretu i odmah preći na stvar.

I avantura bi počela. Tako već 80 godina.

Betmen, jedan od najpoznatijih superheroja na svetu, danas slavi 80. rođendan. Toliko je prošlo otkako je Mračni vitez „uleteo" na stranice 27. broja stripa Detektiv komiks.

Njegovi kreatori, Bob Kejn i Bil Finger, koji je priznanje za stvaranje lika dobio tek postuhmno, verovatno nisu bili svesni da će Betmen na moderan svet osaviti trag koji umnogome premašuje pop-kulturne okvire.

I dok se u vili Brusa Vejna duvaju svećice, vreme je za osvrt na sve što je Mračni vitez postigao u poslednjih osamdeset godina, ali i šta ga očekuje u decenijama koje dolaze.

Prvi susreti

Kao i mnogi američki superheroji, Betmen je nastao tokom Zlatnog doba stripa, koje obuhvata period od tridesetih do pedesetih godina prošlog veka.

Godinu dana od prvog pojavljivanja u ediciji Detektiv komiks 1939. godine, Betmen dobija sopstveni serijal u koji će se ubrzo uključiti brojni likovi.

Ali do čitalačke publike u tadašnjoj Jugoslaviji, Mračni vitez je stigao tek nekoliko decenija kasnije.

U 1004. broju Politikinog zabavnika iz 1971. godine, objavljen je prvi strip o Betmenu na ovim prostorima - epizoda Glineno lice.

Nakon premijere u Zabavniku, Betmen je put do čitalaca kasnije nalazio preko raznih publikacija, od Eks Almanaha do TV Revije.

Zack Snyder/Warner Bros Ben Aflek je poslednji obukao kostim šišmiša

Strip scenarista Pavle Zelić se prvi put susreo sa Betmenom osamdesetih godina, ali, kako kaže, ima osećaj da je oduvek bio u njegovom životu.

„Od malih nogu sam dosta putovao i bilo je neizbežno da se, kao strip proždrljivac, ,susretnem sa, uz dužno poštovanje prema Supermenu, najvećim strip junakom ikada", kaže Zelić za BBC.

Pavle dodaje da ga je Betmen privlačio, ali, poput Dilana Doga, pomalo i plašio. Ali je Mračni vitez imao i obrazovnu ulogu u njegovom životu.

„Uz Betmena sam počeo da, uz srpskohrvatske, sričem i engleske reči, pa mi je zbog toga dodatno važan."

Ključni trenuci u istoriji Betmena:

1939. godine - prvo pojavljivanje Betmena u 27. broju edicije Detektiv komiks

1940. godine dobija sopstveni strip serijal

1943. godine Betmen počinje da izlazi kao novinski strip i snima se prvi film sa Luisom Vilsonom

1966. godine počinje s emitovanjem kultna televizijska serija sa Adamom Vestom u glavnoj ulozi

1986. godine izlazi prva video igra i kultna grafička novela Frenka Milera Povratak Mračnog viteza - priča o ostarelom Betmenu, koji se vraća zbog, verovatno, poslednjeg podviga

1992. godine nastaje animirana serija

1993. godine izlazi strip Knightfall

2005. godine izlazi film Betmen počinje, prvi deo trilogije Kristofera Nolana

2011. godine izlazi video igra Arkam Siti, jedna od najboljih video igara o Betmenu

2014. godine se proslavlja 75 godina Detektiv Komiksa

2016. godine izlazi film Betmen protiv Supermena: Zora pravde. Ovo je prvi put da su se dva najveća superheroja pojavila zajedno u filmu

2017. godine izlaze filmovi Lego Betmen i Liga pravde. Za razliku od Lego Betmena, Liga pravde doživljava krah na blagajnama i loše ocene kritičara

2019. godine se proslavlja 80 godina Betmena i izlazi jubilarni 1000. broj Detektiv komiksa

Novinar Nikola Krstić se na Betmena „navukao" preko animirane serije, prikazivane 1990-tih.

„Smatram da je upravo tih par sezona, u kojima Kevin Konroj pozajmljuje glas Betmenu, a Mark Hamil Džokeru, najodgovornije za to što se naš šišmiš pronašao u holu slavnih", kaže Nikola za BBC.

Staž, omaž, uticaj i inspiracija

Za ovih osamdeset godina, Betmen je sa stranica stripa prešao na film, crtani i igrani, po njemu su urađene video igre, napisane knjige, napravljeni tematski parkovi i igrane pozorišne predstave.

Čak je u Lutkarskom pozorištu u Nišu sredinom devedesetih igrana predstava Betmen i lutkar, a bend Los Kretenos mu je posvetio pesmu 10 godina (Living Next Door to Alfred).

Za to vreme, Mračni vitez je putovao kroz vreme - u oba pravca - promenio nekoliko saboraca Robina, postao otac, a nedavno se i venčao, i to ni manje ni više nego sa Ženom Mačkom.

I da, spasio je svet usput. Nekoliko stotina puta.

BBC Žena Mačka i Betmen u ljubavnom zanosu

Jedna od glavnih odlika Betmena je to što on nema nikakvih supermoći. I mnogi smatraju da ga upravo to približava običnim ljudima.

„Mi verujemo ovom čoveku jer ga percipiramo realnijim, bliskim nama, utemeljenog u bizarnom, ali ipak stvarnom svetu u kojem prednost nad lošim momcima prave detektivsko umeće i kul gedžeti", objašnjava Zelić.

Krstić ističe da Betmen umesto moći ima „samo sopstvenu upornost, inteligenciju i snagu".

„Na taj način šalje svim 'običnim' ljudima poruku da to mogu da budu i oni."

„On nije simbol nade za građane - štaviše, i oni ga se plaše - već simbol straha za zlotvore", kaže on.

Ipak, kao što Zelić dodaje, a to niko i ne poriče, jedina prava supermoć koju Betmen ima je što je superbogat.

Sa time se slaže i Jana Zlatanović, veliki fan svega što ima veze sa Betmenom, ali i svim ostalim superherojima.

„Ljudi vole da se poistovećuju sa onima koji imaju supermoći, što je super kul, ali svi na kraju kažu 'Hoću da budem Betmen, jer mu je supermoć to što ima pare' a to može da se postigne, za razliku od dobijanja moći bogova i vanzemaljaca", kaže Jana za BBC.

Nada

Ali dokaz da Betmen ipak može da ulije nadu, ako ne ljudima u stripovskom, onda barem u stvarnom svetu, jeste priča o Majlsu Skotu iz San Franciska.

Majlsu je 2013. godine dijagnostikovana leukemija i imao je želju da na jedan dan obuče kostim Betmena.

Reuters Mali Betmen bio je heroj dana u San Francisku

Fondacija „Zamisli želju" (Make a wish ) ispunila mu je tu želju. Majls je obukao kostim i krenuo na dečiji rođendan. Barem je mislio da to radi.

Onda se sa radija začuo glas načelnika policije San Franciska, koji traži Betmenovu pomoć.

Stotine ljudi je posmatralo kako petogodišnji Betmen trči po gradu i obračunava se sa ozloglašenim negativcima iz stripova.

Kada su svi našli u rukama pravde, tadašnji gradonačelnik San Franciska, Ed Li, uručio je Betmenu ključeve grada, u znak zahvalnosti. Podršku iz Bele kuće uputio je i tadašnji predsednik SAD, Barak Obama.

Reuters Policija izjavljuje zahvalnost malom Betmenu

Mali heroj je pet godina kasnije pobedio u mnogo većoj bici, kada je objavljeno da je izlečen od leukemije.

Heroj kakav nam je potreban, ali kakvog ne zaslužujemo

Čuvena je to rečenica koju izgovara Geri Oldmen kao inspektor Gordon u filmu Mračni vitez reditelja Kristofera Nolana, kojeg mnogi smatraju najboljim superherojskim filmom svih vremena.

I često ljudi, na bilo kojoj strani sveta, umeju da kažu „Ne treba nam novi politički lider, treba nam Betmen".

Pa, da li nam je, u ovim vremenima, zaista potreban jedan Mračni vitez?

„Naravno da nam treba, ali onda nam treba i Supermen i Čudesna žena i cela Liga pravde, jer Betmen ipak ne radi sam", kaže Jana.

Warner Bros Betmen ne radi uvek sam, ali se i ne slaže najbolje s ostalima

„Šalu na stranu, treba nam neki crni vitez, da nas malo razdrma sve i probudi. Da ne budemo sami sebi kriptonit."

Zelić ističe da „kao što neretko Betmenovi potezi izazivaju kontraefekte, tako i mi treba da budemo svesni da jedan maskirani noćni osvetnik ne može da bije sve naše bitke za nas".

„Jer, ko će nas štititi preko dana?"

Betmen za svaku generaciju

Nemoguće je izabrati najbolju epizodu Betmena.

Niko se nikada neće složiti da li je najbolju priču o Mračnom vitezu napisao Grant Morison, Frenk Miler, Ed Brubejker, Skot Snajder, Brajan Azarelo ili neko drugi.

Ali jedno pitanje će se zauvek postavljati - ko ga je najbolje glumio?

Vest, Kiton, Kilmer, Kluni, Bejl ili Aflek?

Za starije fanove, prvi Betmen je i jedini pravi Betmen - glumac Adam Vest koji je ovu ulogu tumačio u TV seriji iz šezdesetih.

Zelić, rođen krajem 1970-tih, nema dileme oko ovog pitanja.

„Udar nostalgije mi ne dozvoljava da pomenem ikog osim Majkla Kitona, mada je Kristijan Bejl doneo u novo doba neke kvalitete koje je teško osporiti."

„Posebno mi je drago što je revitalizacija Kitonove karijere pokazala da smo svih ovih godina bili u pravu, ističući kolika je to glumčina upravo zbog Betmena", kaže Pavle.

Warner Bros Aflek se nije dugo zadržao u ulozi, ali je ostavio trag

Dokazi da se mnogi slažu sa Zelićem leže u hiljadama zahteva fanova da kompanija Vorner Bros snimi film Batman Beyond, priču o Mračnom vitezu budućnosti, u kom bi ulogu Brusa Vejna ponovio Majkl Kiton.

Jana takođe ima svog generacijskog favorita.

„Kristijan Bejl. Pre njega retko kome je Betmen bio interesantan. Nolanova trilogija i njegova izvedba su postavili neke standarde, koje DC više ne ispunjava", kaže Jana.

Autor ovog teksta staje u odbranu Bena Afleka, Betmena koji je, posle Klunijevih veštačkih bradavica iz 1997. godine, izazvao najviše negativnih reakcija fanova.

Njegova gluma u Snajderovom filmu Betmen protiv Supermena: Zora pravde, nadmašila je sva očekivanja i Aflek je odskočio kao najbolji vizuelni i karekterni portet Brusa Vejna.

Vest da je, nakon fijaska koji je Liga pravde doživela na blagajnama, okačio plašt o klin, bila je u najmanju ruku tužna.

Ipak, postoji još jedan Betmen, junak koji je uspeo da spoji nekoliko generacija fanova, a po svemu sudeći će i nastaviti to da radi u godinama koje dolaze.

„Najbolji Betmen je Lego Betmen", kaže Lazar Dimitrijević, podjendaki fan superherojskih filmova i Lego kocki.

I zaista, Lego animacija, sjajan humor i glas Vila Arneta, stvorili su Betmena kome niko ne može ništa da zameri.

Šta sledi?

Po svemu sudeći, još mnogo avantura. Kako su superheroji trenutno na vrhuncu popularnosti, njihovi pravni očevi, filmski studiji i izdavačke kuće, nastaviće sa stvaranjem priča za različite medije.

Za početak, Kevin Smit i Džim Li nam u jubilarnom 1000. izdanju Detektiv Komiksa donose priču o poreklu simbola na Betmenovim grudima.

Defintivno će biti još scenarija iz pera veterana devete umetnosti, kao i mlađih snaga. Stripova u kojima će se Betmen suočavati kako sa superzlikovcima, tako i sa izazovima ovog nepredvidivog, savremenog sveta.

Priča koje će skretati pažnju na realne probleme, pomerati narativne i vizuelne granice.

PA WIREFOTO Diskutabilno je i koji je najbolji model Betmobila

Uskoro ćemo videti i kako odelo stoji Dejvidu Mazusu, koji tumači lik mladog Brusa Vejna u seriji Gotam.

Za 2021. godinu je zakazana premijera filma The Batman, koji će režirati Met Rivs.

Još uvek nije poznato ko će tumačiti ulogu Mračnog viteza, niti da li će se film baviti Betmenovom prošlošću, počecima ili ćemo svedočiti nekoj savremenoj priči.

Naravno, stiže još novih video igara, animiranih filmova i članova Bet porodice.

Tu je i igrana serija o Alfredu, koji je sve samo ne običan batler i Titans, o ekipi superheroja koju predvodi prvi Robin - Dik Grejson.

Ima dosta vremena do stotog rođendana. A do tada ćemo imati nove kandidate za najbolju ulogu, nove stripove na koje ćemo se osvrtati, koje ćemo analizirati i citirati.

I barem još jedan Lego Betmen film kojem ćemo se samo diviti.

