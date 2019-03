Protest Jedan od pet miliona: Oteraćemo ga mirno 13. aprila. Sledeće nedelje šetnja do Pinka

Beta pre 45 minuta

Učesnici protesta "Jedan od pet miliona" u Beogradu poručili su večeras predsedniku države Aleksandru Vučiću da će ga oterati mirno i da 13. aprila dolaze iz svih gradova u Beograd."Naša pobeda je izvesna, jer naša pobeda je pravedna", rekao je istoričar Čedomir Antić sa kamiona na platou Filozofskog fakulteta.On je naglasio da građani oko protestuju ne žele građanski rat kako bi otišao "jedan čudak"."Mi nećemo građanski rat, ne zato što bi smo izgubili, pobedili bi smo, već zato što ne želimo da prolijemo krv najmilijih", rekao je on.Prema njegovim rečima, mnogi se pitaju zbog čega protesti u više od 100 gradova u zemlji "kao da niko ne primećuje da nešto ne valja"."Borimo se za demokratiju, za slobodu, da ne porobljavaju decu, ne prebijaju političke protivnike, ustali smo zato što što nam ne treba skupština u kojoj se glasa na zvonce", rekao je Antić.Poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Irineju je poručio da mu "ne valjaju izjave" koje daje o protestima i podsetio da je u vreme patrijarha Pavla SPC tražila od tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića da se skloni.Poručio je Vučiću da ne pokušava da osvoji SPC, koja je "izdržala i Turke, pa će i njega".Predsedavajućem predsedništva BiH Miloradu Dodiku je poručio da "brine svoju brigu" i da će mu sigurno biti bolja demokratska Srbija.Jedan od organizatora protesta Miodrag Simović kazao je da su građani u poslednja četiri meseca pokazali da se "Srbija umiriti ne može".Simović je kazao da su građani prethodnih dana bili svedoci represivnog sistema i podsetio na reči premijera Zorana Đinđića:"Njihovo je da prete hapse, da tuku, naše je samo da izdržimo, možemo barem koliko i oni i još jedan dan duže da proslavimo pobedu".On je kritikovao beogradsku vlast zbog izgradnje žičare navodeći da se njenom gradnjom uništava kulturno-istorijsko nasleđe još iz antičkog perioda.Prema njegovim rečima vlast u Beogradu uništavala je i nematerijalna kulturna dobra, među kojima je i Studio B čija je arhiva bačena u kontejnere.Kritike na račun gradske vlasti uputio je student Stefan Simić koji je hapšen zbog upada u zgradu RTS-a.On je upitao zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića zašto mrzi Beograd i kada će prestati da sprovodi eko-suicid.Kritikovao je i gradskog sekretara za obrazovanje i zdravstvenu zaštitu Slavka Gaka zbog izjave da vlast nema obavezu da obezbedi mesto za decu u vrtiću."Gospodine Gak građani Beograda nisu socijalna služba da plaćaju neradnike kao što ste vi", poručio je on.Nakon njihovih govora počela je protesna šetnja, a prvo mesto gde će zastati biće zgrada RTS-a.Okupljeni nose zastave Srbije i transparente među kojima su i "Filozofski - istorija", "Pošta - poštarima, stranke - političarima", "Ne trebaju nam PUPS-ovci, trebaju nam stručnjaci".Među okupljenim građanima su i lider pokreta Dveri Boško Obradović i lider Narodne stranke Vuk Jeremić.Ulaz u zgradu RTS ograđen trakom "Počelo je"Redari protesta "Jedan od pet miliona" u Beogradu ogradili su večeras trakom na kojoj piše "Počelo je" ulaz u zgradu Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici i stepenište koje vodi ka Aberdarevoj ulici.Na asfaltu je ispisan datum 13. april, za kada je zakazan skup u Beogradu i poruka "Gotov je".Ispred zgrade Radio televizije Srbije (RTS) večeras je čitan "Dnevnik slobodne Srbije" u kojem je ukazano na važnost protesta 13. aprila u Beogradu i poručeno da građane tog dana u borbi za slobodu neće zaustaviti kordoni policije."13. aprila branimo Ustav i pravo svakog građanina Srbije. Ako vlast misli da može da nas zadrži kordonima policije i isetoviranim kriminalcima, ne poznaje slobodarski duh Beograda i Srbije", rekao je gost tog Dnevnika, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović.On je kazao da su do sada građani na protestima već izborili pobede, jer su doveli do smene predsednika opštine Brus Milutina Jeličića i predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonović."Svaki čovek je bitan 13. aprila, kakvi budemo bili 13. aprila, bićemo doveka", kazao je Manojlović.On je podsetio da su u toku izmene Ustava u oblasti pravosuđa, kojima se prema njegovim rečima, pravosuđe stavlja pod još jaču političku kontrolu.Predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije Jovan Tamburić kazao je da Beograd 13. aprila treba domaćinski da dočeka građane kako bi bio ispraćen "nakaradni režim".Pre govora Tamburića, emitovano je obećanje predsednika države Aleksandra Vučića da penzije neće biti smanjivane.Tamburić je kazao da krađom penzija i urušavanjem stečenih prava, vlast prikriva svoju nesposobnost."Impresivne rezultate na uništavanju penzionera su postigli na osnovu neobjektivnog izveštavanja medija sa nacionalnom frekvencijom i štampanih medija pod njihovom palicom", ocenio je on.Dodao je da sposobni beže iz Srbije, dok da se zapošljavaju "nesposobni i botovi vlasti"."Veća kazna od otimanja penzija je vlast koja sa pokradenim diplomama uništava i pljačaka ono što su generacije stvarale", rekao je Tamburović."Dnevnik slobodne Srbije", završen je rečima - "Ne menjajte protest, na pravom ste mestu", po uzoru na slogan "Ne menjajte kanal, na pravom ste mestu".Na vratima RTS-a izlepljena je i slika Aleksandra Vučića sa natpisom gradski odbor SNS, slična onoj koju je ta stranka koristila u izbornoj kampanji.Sledeće nedelje šetnja do PinkaProtest "Jedan od pet miliona" u Beogradu završen je večeras najavom da će sledeće subote građani šetati od zgrade Vlade do televizije Pink.Na "veliki marš" do Pinka građane je pozvao glumac i funkcioner Demokratske stranke Branislav Lečić.On je rekao da ga je vlasnik televizije Pink Željko Mitrović pozvao da gostuje kako bi inicirali Utisak nedelje i da mu sada šalje odgovor: "Ne gostujem na Pinku, ali ću doći sa svima vama".Organizatori protesta "Jedan od pet miliona" pozvali su građane da im se pridruže sledeće subote na velikom studentskom maršu u 16 časova iz Studentskog grada na Novom Beogradu, ka Vladi."Šetnju pokreću studneti, ali svi ljudi su dobordošli", poručili su organizatori i dodali da se time slavi i Dan studenata, 4. april.Lečić je pozvao građane da podignu glavu, hrabro oslobode institucije i izbore se za svoja prava."Mnogo smo okupatora skinuli sa svojih leđa i ove dahije i paše ćemo poslati u prošlost", rekao je Lečić.On je kazao da je Zapad isporučio građanima "kontaminiranu robu koja nije za upotrebu" i da sada treba da se oslobode tog proizvoda."Mi sada verujemo u sebe i ta vera će pobediti", rekao je on.Ocenio je da građanima nisu potrebne vođe dikatori koji ponižavaju sopstveni narod i teraju ga da im se klanja, već prosvetitelji koji će umeti da ga prosvetljuju i vode."Ta vlast mora da bude predstavnik svog naroda i najmanje grupe, mora da ga sluša i birana je da nam služi", kazao je Lečić.Lečić je kazao i da predstavnici opozicije treba da razmisle o svojim planovima posle 13. aprila."Mi ćemo stati iza njih, ali moraju da preuzmu odgovornost", poručio je Lečić.Na protestu 16. marta demonstranti su predvođeni opozicionim liderom Boškom Obradovićem ušli u zgradu RTS i tražili gostovanje u informativnom programu kako bi izneli zahteve onih koji protestuju od decembra prošle godine.U nedelju 17. marta Savez za Srbiju je organizovao protest ispred predsedništva Srbije tokom konferencije za novinare predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom su se okupljeni uputili ka stanici policije "29. novembar" da traže oslobađane učenika i studenata koje je prethodnog dana uhapsila policija zbog ulaska u zgradu RTS-a.Učesnici protesta "Jedan od pet miliona" traže fer i slobodne izbore, slobodne medije šest do devet meseci pre izbora, smenu državnog vrha, kao i razotkrivanje ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.