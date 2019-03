Srebro za Slobodana Bitevića na EP u karateu

Beta pre 5 sati

Srpski karatista Slobodan Bitević osvojio je danas srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Gvadalahari, u kategoriji plus 84 kilograma.Bitević je u finalu izgubio od Nemca Džonatana Horna sa 4:1.Srpski karatista je tako stigao do svog sedmog odličja na evropskim prvenstvima.Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je danas Slobodanu Biteviću na osvojenoj srebrnoj medalji u kategoriji plus 84 kilograma na Evropskom prvenstvu za karatiste u Gvadalahari."Slobodan je primer i motiv za sve da su upornost, rad i želja jedine granice koji sami postavljamo na putu do ostvarenja najviših ciljeva. Čestitam od srca na još jednom u nizu velikih uspeha Slobodanu, njegovom timu i Karate federaciji Srbije. Verujem da će nas Slobodan učiniti ponosnim i na Olimpijskim igrama u Tokiju", naveo je Udovičić.