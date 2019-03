Stefanović: Ukoliko na protestu bude nasilja opozicija će se suočiti sa čvrstom reakcijom ...

Beta pre 2 sata

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da će demonstranti biti suočeni sa ozbiljnom i čvrstom reakcijom države ukoliko 13. aprila na protestu opozicije bude nasilja."Mogu da garantujem, ako neko pokuša nasilje da će se suočiti sa ozbiljnom i čvrstom reakcijom državnih organa", rekao je Stefanović za televiziju Pink upitan kakva će biti reakcija države tog dana ukoliko bude nasilja.On je rekao da su svi upoznati sa tim da na protestima moraju da se ponašaju po zakonu.Kako je dodao, protesti i okupljanja su dozvoljeni, ali ne i nasilje.Povodom slučaja povređivanja bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, Stefanović je rekao da Šabića niko nije napao, da bi voleo da je to bivši poverenik i objasnio na tviteru u prvom trenutku po objavljivanju fotografije sa krvavim licem i da bi na taj način bilo izbegnuto uzbunjivanje javnosti.Stefanović za to uzbunjivanje javnosti više krivi, kako je rekao, one koji su izneli najteže optužbe na račun države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.