Vučić: Dođite u što većem broju na miting u Beogradu 19. aprila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas iz Zrenjanina građane da u što većem broju 19. aprila dođu na miting u Beograd i tako pokažu koliko je Srbija snažna, demokratska, moderna i pristojna zemlja."Da im pokažemo da ćemo čuvati našu Srbiju od siledžija i nasilnika, da ćemo olovkom da rešavamo našu budućnost, a ne testerama i vešalima", rekao je Vučić.On je zahvalio građanima na "svim pobedama na izborima" i poručio da slede izbori na kojima će "najubedljivije" da pobedi.Vučić je kazao da je predstavnicima opozicije pokazao kada su ga "opkolili" u zgradi predsedništva u Beogradu, da nema nameru da beži jer je izabran voljom naroda."Možet vlast, ali na izborima, ali pošto vi nemožete da pobedite na izborima onda ste za silu, a na silu ništa ne može", poručio je Vučić predstavnicima opozicije koje je u svom obraćanju više puta nazivao "siledžijama, lopovima i lažovima"."Šta god te siledžije hoće da urade jasno je da oni kada idu putevima vide fabrike koje je Vučić otvarao i to ne možete da promenite, a ja kad idem vašim putevima sve što vidim su zabravljena vrata i zakatančene fabrike, kupovali ste stanove u Njujorku i Londonu, kada narod nije imao šta da jede", rekao je Vučić.On je optužio predstavnike opozicije za amtosferu nasilja u društvu."Kada čovek padne u sred grada na običan kamen kažu da je kriv Vučić zbog atmosfere u društvu; ne lažovi i nasilnici - vi ste odgovorni za ovu atmosferu", ocenio je Vučić.Političkom rukovodstvu u Prištini poručio je da će Srbija znati da sačuva mir i građane."Imaćemo više snage nego ikada da svoj narod zaštitimo ako u tu situaciju dođemo", kazao je Vučić.Predsednik države je kazao i da je trenutno 300 miliona evra suficit budžeta i da to znači da će penzioneri ove godine imati "dobro povećanje" penzija i zaposleni u javnom sektru veće plate.Najavio je i da će za oko 100 dana biti gotvi svi neophodni papiri posle ćega će početi izgradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina.