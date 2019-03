Sat u mraku za svetliju planetu

Za sat vremena akcije "Sat za našu planetu", svet uštedi oko 12 odsto struje. To su neke procene, ali je najbitnije da se skrene pažnja na emisiju štetnih gasova, koja je i najveća u proizvodnji energije. Duška Dimović, iz Svetske organizacije za prirodu, kaže da poslednje analize ukazuju na to da rezultati stanja prirodnih resursa u svetu nisu dobri. "Iako smo se Pariskim sporazumom obavezali da smanjimo emisije staklene bašte, posebno ugljen-dioksida, to ne ide...