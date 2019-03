Napoli "pregazio" Romu, Milenković i Lukić podelili bodove

Napolitanci su stigli u prestonicu sa jasnim ciljem: pobeda i ništa sem toga. Upravo to su izabranici Karla Anćelotija uspeli da ostvare, na kraju nešto ubedljivijim rezultatom nego što se očekivalo. Krenuo je Napoli silno od prvog sudijskog zvižduka i već posle dva minuta utakmice došao do gola preko poljskog napadača Arkadijuša Milika. Roma je uspela do kraja prvog poluvremena da izjednači pošto je jedanaesterac realizovao Diego Peroti...