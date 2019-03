Sunčano i toplo, do 23 stepena

Jutarnje temperature od nula do osam, a najviše dnevne od 20 do 23 stepena. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturama od osam do 21 stepena. Narednih dana se takođe očekuje sunčano i toplo vreme, a od srede sledi naoblačenje uz hladnije vreme i mestimične padavine. Biometeorološka prognoza za nedelju, 31. mart 2019: Zadržava se relativno povolŃ�an uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i...