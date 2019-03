Đurić o izjavi Hodžaja: Kosovske takse imale jedan cilj, a to je da naškode Srbiji

Beta pre 3 sata

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je danas da su kosovske takse na srpsku robu "imale jedan jedini cilj, a to je da naškode Srbiji i da nikakve druge političke ideje i principi ne stoje iza te odluke Prištine".Kako se navodi u pisanoj izjavi, Đurić je, komentarišući izjavu zamenika premijera Kosova Enver Hodžaja da je "politika taksi urodila plodom jer je nanela štetu srpskoj ekonomiji", kazao da to "još jednom pokazuje šta je bio motiv uvođenja tih taksi" i dodao da to pokazuje da je "Priština protiv bilo kakvog dijaloga i kompromisa"."Time je Hodžaj potvrdio da su sve priče o tome kako Priština želi dijalog i normalizaciju prazne, jer su svime što su uradili pokazali da samo i isključivo žele da nanesu što veću štetu Srbiji i Srbima na Kosovu i Metohiji" navodi se u pisanoj izjavi i dodaje da "sve druge fraze koje prištinska strana izgovara nisu ništa drugo nego predstava za međunarodnu javnost, jer se tako ne ponaša neko ko iskreno želi dijalog".Zamenik premijera Kosova Enver Hodžaj izjavio je da su takse za uvoz srpske robe na tu teritoriju postigle željeni efekat i da je šteta koju Srbija trpi zbog toga veća od 150 miliona evra, preneo je danas RTK2.