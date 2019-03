Kosanović: Cela država vidi da su sudije pogrešile, a mene lupaju po džepu

Beta pre 2 sata

Trener fudbalera Napretka Milorad Kosanović rekao je posle današnje pobede nad Partizanom da je "sve bilo protiv" njegove ekipe, aludirajući na grešku pomoćnog sudije kada je poništio gol Ibrahimi Ndiajeu."Otišao ranije s klupe da ne bih vikao i nešto rekao, jer oni mene kažnjavaju... Cela država vidi da su sudije pogrešile... To nisu slučajne greške, to su namerne, a mene "lupaju po džepu" kao da radim u Bundesligi", rekao je Kosanović za televiziju Arena sport.Napredak je danas 28. kolu Super lige Srbije pobedio Partizan sa 1:0, a sudije su posle greške, odnosno dosuđenog ofsajda kog nije bilo, poništile gol njegovom timu."Raduje me što smo imali vremena da radimo više, što se i videlo u prvom poluvremenu u kom smo igrali dobro i postigli gol. Šteta što nismo i drugi, a imali smo ga. Mnogo su teške ovakve utakmice, ove protiv Partizana i Crvene zvezde... ove kada imate sve protiv sebe, a mi smo danas imali sve protiv sebe", rekao je Kosanović.Trener Partizana Savo Milošević kazao je da je pred njegovom ekipom "dug i težak put" do popravka igre."Ima toliko toga da se unapredi, svestan sam šta nas čeka... Ove utakmice mogu da nam posluže da napravimo detaljnu analizu i da popravimo stvari", kazao je Milošević.