Danas sunčano i toplo

Jutarnje temperature od nula do osam, a najviše dnevne od 20 do 23 stepena. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturama od osam do 21 stepena. Biometeorološka prognoza za nedelju, 31. mart 2019: Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe i umora. Preporučuje se boravak...