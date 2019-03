Sutra sunčano i toplo, do 23 stepena

Vetar će bit slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do devet, najviša dnevna od 20 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab severni, severoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko devet, a najviša dnevna oko 22 stepena Celzijusa. U Srbiji će u utorak u većini krajeva biti pretežno sunčano i toplo. Od srede do nedelje će biti promenljivo oblačno, i...