Meloun ljut na Jokića: Ne zanima me, ne sme tako da se ponaša

Potencijalni reprezentativac Srbije je isključen u finišu utakmice, pošto je dobio dve uzastopne tehničke greške. "Ne sme da divlja. Ne zanima me šta mu protivnici rade, kako sudije sude, da li je bio faul ili nije. To nije važno. On je previše važan za naš tim da bi se tako ponašao", rekao je Meloun. Podsetio je i da je ovo drugi put ove sezone da Jokić zbog rasprave sa sudijama mora ranije u svlačionicu. "Ne sme tako da se ponaša. Nadam se...