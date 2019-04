Dabl-dabl i isključenje Jokića, dobre partije Bogdanovića i Bjelice

Beta pre 8 sati

Košarkaši Denvera izgubili su na svom terenu od Vašingtona sa 95:90 i tako upisali treći poraz u poslednjih pet utakmica NBA lige.Srpski košrkaš Nikola Jokić na terenu je proveo 30 minuta pre nego što je na tri minuta i 36 sekundi pre kraja isključen zbog protesta kod sudija. On je i pored toga bio najefikasniji igrač Denvera sa 23 poena, a upisao je i 14 skokova.Trener Denvera Majkl Meloun nije bio zadovoljan ponašanjem Jokića."Baš me briga šta mu rade, koliko je loše suđenje, da li je bio faul ili ne. Nije važno. Suviše je vredan za ovaj tim", rekao je Meloun.Pol Milsap je dodao 13 poena i 16 skokova za Denver, Džamal Marej poen manje i Vil Barton sa 11 poena.U pobedničkom timu najbolji je bio Troj Braun junior sa 24 poena, Tomas Brajant i Džabari Parker su ubacili po 20, dok je Bredli Bil postigao 17.Denver sada ima 51 pobedu i 25 poraza i drugi je na Zapadnoj konferenciji, dok je Vašington sa skorom 32/46 na 11. poziciji na Istoku.Košarkaši Sakramenta su u gostima slavili protiv San Antonija sa 113:106.Badi Hild je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 26 poena, dok je Vili Koli-Stejn upisao 17.Bogdan Bogdanović je na terenu proveo 32 minuta i za to vreme je upisao 15 poena, tri skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Deset poena je postigao Nemanja Bjelica, uz šest skokova.U ekipi San Antonija, koja je izgubila četvrtu u poslednjih šest utakmica, najbolji je bio Lamarkus Oldridž sa 27 poena i 18 skokova.San Antonio je osmi na Zapadu sa skorom 44/33 i obezbedio je plej-of, dok su Kingsi deveti sa skorom 38/39.Poraz Denvera iskoristio je Golden stejt koji je na svom terenu pobedio Šarlot sa ubedljivih 137:90 i prvi su na Zapadu sa 52 trijumfa i 24 poraza.Stef Kari je predvodio pobednički tim sa 25 poena, Klej Tompson je ubacio poen manje, dok je Kevin Kuk meč završio sa 21 poenom. U redovima Šarlota najbolji je bio Vili Ernangomes sa 22 poena.Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su u gostima Nju Orleans sa 130:102.Redžon Rondo je bio najefikasniji u redovima Lejkersa sa 24 poena, Džavel Mekgi je upisao 23 poena i 16 skokova, a isti broj poena ubacio je i Aleks Karuso. U ekipi Nju Orleansa najbolji je bio Džulius Rendl sa 17 poena.Danilo Galinari je sa 27 poena i 15 skokova predvodio Los Anđeles Kliperse do pobede protiv Memfisa na svom terenu sa 113:96. Klipersi su šesti za Zapadu sa 47 pobeda i 31 porazom, dok je Memfis na 13. mestu sa skorom 31/46.U preostala dva meča, Atlanta je posle produžetka bila bolja od Milvokija sa 136:135, dok je Dalas slavio protiv Oklahome sa 106:103.