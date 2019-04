Đoković i dalje prvi, novi skok Kecmanovića

Beta pre 7 sati

Srpski teniser Novak Đoković i dalje je prvi igrač sveta, dok je novi napredak na danas objavljenoj ATP listi ostvario Miomir Kecmanović.Đoković je učešće na mastersu u Majamiju završio u četvrtom kolu, ali mu je i to donelo nove bodove, pa je sada na prvom mestu ATP liste sa 11.070 bodova.Laslo Đere je pao za jednu poziciju i sada je na 32. mestu, Dušan Lajović je napravio četiri koraka nazad i trenutno zauzima 48. poziciju na ATP listi.Miomir Kecmanović je stigao do novog najboljeg plasmana u karijeri, pošto je napredovao za sedam pozicija i sada je 88. teniser sveta.Kada je reč o najboljih deset na svetu, tu je bilo nekoliko promena.Iza Đokovića su i dalje Španac Rafael Nadal i Nemac Aleksander Zverev, dok je na četvrtom mestu od danas šampion Majamija, Švajcarac Rodžer Federer.Austrijanac Dominik Tim je pao na peto mesto, Kei Nišikori i Kevin Anderson su zadržali šestu, odnosno sedmu poziciju, a do desetog mesta su još i Stefanos Cicipas, Huan Martin del Potro i Džon Izner.ATP lista:1. Novak Đoković (Srbija) 11.0702. Rafael Nadal (Španija) 8.7253. Aleksander Zverev (Nemačka) 6.0404. Rodžer Federer (Švajcarska) 5.5905. Dominik Tim (Austrija) 4.7656. Kei Nišikori (Japan) 4.2007. Kevin Anderson (Južna Afrika) 4.1158. Stefanos Cicipas (Grčka) 3.2409. Huan Martin del Potro (Argentina) 3.22510. Džon Izner (SAD) 3.085---------------------32. Laslo Đere 1.24648. Dušan Lajović 95088. Miomir Kecmanović 655109. Filip Krajinović 531181. Nikola Milojević 282194. Peđa Krstin 265