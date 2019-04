Počinje upis đaka prvaka, deca koja nisu vakcinisana neće moći u školu

U prvi razred osnovne škole biće upisana generacija rođena od 1. marta 2012. do kraja februara 2013. godine, a sva potrebna dokumenta za upis budućih prvaka, koji počinje od danas 1. aprila i trajaće do 31. maja, škole će nabavljati elektronski, osim lekarskog uverenja, što su roditelji obavezni da donesu. Međutim, deca koja nisu vakcinisana neće moći da budu upisana, a roditeljima su, ako im dete ne krene u školu, zaprećene kazne do...