Danas i 23, a potom kiša, košava...

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Jutarnja temperatura od dva do devet stepeni, najviša dnevna od 20 do 23. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko devet, najviša dnevna oko 22 stepena. U utorak u većini krajeva pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde s pljuskovima. Od srede do kraja perioda promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kišom, a na jugozapadu i s lokalnim pljuskovima....