Izmene u saobraćaju zbog radova na Trgu republike

Foto: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Predviđene su brojne izmene u saobraćaju: Trolejbuske linije br. 21, 22 i 29 skraćuju se od perifernih stanica do Slavije Linija br. 40 se pojačava, 19, 28 i 41 privremeno se ukidaju. Uvodi se autobuska linija 22A, od privremene okretnice kod Palate "Albanija" do Trga Slavija. Skraćeno, do Palate Albanija, voziće i autobuske linije 27 i 31. Autobusi 24, 26, 37 i 44 voziće izmenjeno, ulicom Braće Jugović...