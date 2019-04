Mihajlović: Ja sam uvek za izbore VIDEO

"Ja sam lično uvek bila za izbore, nevezano za bilo kakve proteste. Smatram da je to najbolji način da se proveri da li su građani zadovoljni onim što radimo, da li građani smatraju da to treba da se menja. Imamo li mi poverenje građana, to je bio moj stav mesecima ranije", naglasila je Mihajlović za TV Prva. Dodaje da povlačenje paralele i svako povezivanje sadašnjih protesta sa 5. oktobrom nema "veze sa vezom". Podseća da su neposredno pre...