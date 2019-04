Mihajlovićeva najavila gradnju novih puteva: Tri auto-puta završavamo, a tri počinjemo

Ove godine biće završena tri auto-puta i počeće izgradnja tri nova auto-puta, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. "Pre leta i letnje turističke sezone imaćemo završena tri auto-puta, i to na južnom i istočnom kraku Koridora 10, kao i 103 kilometra auto-puta na Koridoru 11 od Obrenovca do Preljine", rekla je Mihajlović za TV Prva. Ona je dodala da će do kraja godine biti završena i...