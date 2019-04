Palmer: SAD ne nude gotova rešenja, Beograd i Priština treba da postignu sporazum

Beta pre 6 sati

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer ukazao je da je kranje vreme za postizanje sporazuma Beograda i Prištine i podsetio na poruku američkog predsednika Donalda Trampa da pregovarači treba da iskoriste "istorijsku šansu" da ga postignu.U intervjuu za aprilsko izdanje časopisa Kord (CorD) Palmer je pozvao obe strane da izbegavaju korake koji otežavaju kompromis.Palmer je ukazao da SAD nisu deo pregovora ali da snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU i da je normalizacija odnosa suštinski važna za njihove evropske aspiracije."Kosovo i Srbija treba da postignu sporazum koji je primenljiv, trajan i ne stvara nestabilnost u bilo kojoj zemlji ili regionu. Mi ćemo ozbiljno razmotriti bilo koji sporazum koji ispuni ove uslove", rekao je Palmer.Palmer je ponovio da SAD ne propisuju i neće propisivati kako rešenje treba da izgleda, da proces i sam sporazum treba da potekne od dve strane i da samo tako može da bude trajno primenjiv na Kosovu i u Srbiji."Podstičemo obe strane da u potpunosti vode proces, smanje negativnu retoriku i rade zajedno konstruktivno ka sporazmu. Srbija i Kosovo su nerazmrsivo povezani, ni jedna strana neće moći da krene napred bez sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji", rekao je Palmer.On je rekao da ne može biti da SAD žele sporazum više nego Priština i Beograd i dodao da su SAD spremne da pomognu kako god je moguće, ali da je na vođama dve strane da nađu put nazad za pregovarački sto i da iskoriste, kako je američki predsednik Donald Tramp rekao, "istorijsku šansu".Palmer je ponovio da SAD vide Srbiju i Kosovo kao dve suverene države koje treba da donose odluke u svom najboljem interesu."SAD ostaju posvećene nezavisnosti i suverenitetu Kosova i partnerstvu sa Kosovom i Srbijom gde su naši ciljevi usaglašeni", rekao je Palmer.On je rekao da SAD veruju da će interesi Kosova i Srbije najbolje biti ostvareni kroz bilateralni sporazum koji bi doveo do sveobuhvatne normalizacije odnosa koncentrisane na uzajamnom priznanju."Mi ne zauzimamo strane niti nudimo spremna rešenja. EU je posrednik u dijalogu i mi smo spremni da pomognemo u tom procesu", rekao je on.Palmer je podsetio da je Tramp napisao da bi bilo za žaljenje da se propusti ova jedinstvena šansa za mir, bezbednost i ekonomski rast."Obe zemlje bi imale korist od sporazuma i obe zemlje imaju dosta da izgube ako se ne postigne sporazum. Zamrznuti konflikt bi podrio zajednički cilj stabilnog, bezbednog i prosperitetnog Zapadnog Balkana", rekao je on.Upitan da komentariše to što Priština odbija da ukine takse na robu iz centralne Srbije i posle brojnih zahteva SAD Palmer je rekao da i Beograd i Priština treba da izbegavaju korake koji otežavaju kompromis."Mi verujemo da su ove tarife kontraproduktivne. Ni jedna strana ne treba da traga za taktičkim uspehom na uštrb strateškog cilja. Bez obe strane za pregovaračkim stolom dijalog ne može da napreduje i ni jedna zemlja ne može da napreduje na svom evropskom putu", rekao je on.Palmer je dodao da je "krajnje vreme da Srbija i Kosovo preduzmu korake za izgradnju poverenja u pregovarački proces i da rade zajedno za bolju budućnost obe zemlje i regiona".Sada je važno, dodao je, da Kosovo i Srbija "izbegavaju provokacije, smanje tenzije i smire retoriku i sarađuju oko mere koja podstiče sigurnost i bezbednost građana obe zemlje".Upitan na osnovu čega se nada da će sporazum Beograda i Prištine biti postignut do kraja godine, Palmer je rekao da se sve više shvata da je uveliko prošao rok za rešavanje sukoba iz prošlosti i gradnju bolje budućnosti.Normalizacija odnosa bi otvorila jasan put za Srbiju i za Kosovo, jer bi radile na članstvu u EU."Odbacujem ideju da je budućnost Balkanskog poluostrva definisana njegovim prošlim vekom sukoba. Narod Srbije i Kosova i šire oblasti Balkana zaslužuje istu stabilnu, mirnu budućnost kao Nemačka, Francuska, Portugal ili bilo koja druga zemlja", rekao je Palmer.On je rekao da svaka retorika koja produžava podele nije dobrodošla i da je beskorisna i da SAD ohrabruju konstruktivnu saradnju između svih u regionu.SAD podržavaju ciljeve celog Zapadnog Balkana za integraciju u EU, kao i članstvo u NATO za svaku zemlju koja želi da se učlani, rekao je on.On je rekao da nije za neku veliku međunarodnu konferenciju za rešenje problema Kosova i ponovio je da to treba da se reši lokalno."Takozvane velike sile neće uleteti i rešiti pitanje za njih. Beograd i Priština mogu da nađu rešenje", rekao je Palmer i složio se sa izjavom predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji se upitao "koja je alternativa pregovorima".