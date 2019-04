1MDB: Plejboji, premijeri i popularne ličnosti u jednom od najvećih svetskih finansijskih skandala

BBC News pre 51 minut

Radi se o jednom od najvećih svetskih finansijskih skandala.

Proneverene su milijarde dolara iz državnog fonda za pomoć malezijskom narodu, iščezle u mračnim ćoškovima globalnog finansijskog sistema.

Prema američkim i malezijskim tužiocima, novac je završio u džepovima moćnih pojedinaca i iskorišćen je za kupovinu luksuznih nekretnina, umetničkih dela Van Goga i Monea, privatnog aviona i finansiranje holivudskog hita.

Nezadovoljstvo javnosti povodom navodne pljačke 1MDB-a odjeknulo je širom sveta, a vlasti u najmanje šest zemalja pokrenule su istragu oko nesagledive mreže finansijskih transakcija koje su se protezale od švajcarskih banaka, preko ostrvskih poreskih rajeva do srca Jugoistočne Azije.

Skandal je čak doveo do obaranja političke partije koja je vladala Malezijom otkako je ova zemlja postala nezavisna država.

Goldman Saks, jedna od najmoćnijih banaka sa Vol Strita, čeka optužnicu za krivično delo u Maleziji - protiv koje će se energično braniti, tvrde njeni zvaničnici.

U međuvremenu, odbegli plejboj optužen u SAD i Maleziji i dalje je u bekstvu - njegova slavna luksuzna superjahta vredna 250 miliona dolara je u rukama vlasti.

Sve oči sada su uprte u glavni grad Malezije Kuala Lumpur, gde se trenutno sudi bivšem premijeru i bivšem predsedavajućem savetodavnog odbora 1MDB-a Nadžibu Razaku. To je samo jedan od nekoliko sudskih procesa pokrenutih protiv njega.

Galerija likova u malezijskom skandalu stvara sliku o istinski globalnoj sagi - od novinara koji su neumorno pratili trag novca do međunarodne elite koja je navodno profitirala od svega.

Nadžib Razak

BBC

U središtu priče je bivši premijer Malezije: nekada nedodirljivi čovek koji je 2009. godine osnovao „smeo i odvažan" državni fond namenjen ekonomskom razvoju zemlje. Devet godina kasnije, fond je srušio i njega i njegovu političku dinastiju i ostavio ih u nemilosti.

Da bismo istinski razumeli Nadžiba Razaka, moramo da upoznamo njegove korene. Najstariji sin drugog premijera Malezije, Abdula Razaka, i istovremeno nećak trećeg, on je deo političke aristokratije. Kad je na kraju postao premijer 2009. godine - kao vođa partije koja je pola veka dominirala malezijskom politikom - činilo se da je konačno preuzeo svoju unapred određenu ulogu.

Kao anglofil, Nadžib je završio srednju školu na prestižnom britanskom privatnom koledžu Malvern, pre nego što je započeo studije industrijske ekonomije na Univerzitetu u Notingemu.

Zbog takve biografije i retorike o važnosti „umerenog" islama, Nadžib se savršeno slagao sa zapadnim političarima poput Dejvida Kamerona i Baraka Obame.

Getty Images Nadžib i Obama igraju golf na Havajima

Međutim, problemi ga prate od samog početka premijerskog mandata. Proganjala su ga nerešena pitanja u vezi sa sporazumom o francuskoj podmornici sklopljenim 2002. godine, u vreme kad je bio ministar odbrane. Navodno je u sklopu sporazuma vrednog 1,2 milijarde dolara, isplaćeno blizu 130 miliona za mito - što je Nadžib oduvek poricao.

Svirepo ubistvo mongolske manekenke, koja je prevodila tokom potpisivanja sporazuma o podmornici, izazvalo je dodatne sumnje. Francuska istraga i dalje je u toku, dok je nova malezijska vlada nedavno ponovo pokrenula vlastiti postupak. Nadžib insistira da nikad nije upoznao tu ženu.

AFP Dejvid Kameron i Nadžib Razak

Nadžib Razak je 2009. godine osnovao 1MDB kako bi pomoću strateških ulaganja upravljao bogatim malezijskim resursima. Prva zvona za uzbunu oglasila su se 2015. godine kad je država propustila neke uplate za 11 milijardi dolara duga bankama i deoničarima - iako su se istražitelji i novinari već odavno bavili ovim slučajem.

U julu 2016. Godine, američko Ministarstvo odbrane podnelo je građansku tužbu u kojoj se tvrdi da je pronevereno više od 3,5 milijardi dolara. (Kasnije je utvrđeno da je u pitanju više od 4,5 milijarde dolara.)

„Veliki broj korumpiranih zvaničnika koristilo je ovaj javni fond kao lični bankovni račun", izjavila je tadašnja američka državna tužiteljka Loreta Linč.

U tužbi su navedeni navodni počinioci, ali „malezijski zvaničnik broj jedan" nije imenovan. Prema američkim tužiocima, osoba obeležena kao "MO1", za kog je vlada kasnije potvrdila da je Razak, navodno je primio 681 milion dolara proneverenog novca, ali je vratio veći deo te sume.

Malezijske vlasti su ga oslobodile svih optužbi za zloupotrebu službenog položaja još dok bio na vlasti, ali posle iznenađujućeg poraza njegove stranke na prošlogodišnjim opštim izborima, politička klima se značajno izmenila.

Policija je upala u nekoliko njegovih stanova i zaplenila veliki broj luksuznih predmeta, kao i 28,6 miliona dolara u gotovini. Trenutno su protiv njega podignute 42 optužnice za navodnu korupciju, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja. On se na sve te optužbe izjasnio negiranjem krivice i upornim tvrdnjama da je nevin - između ostalog i soul baladom koja je objavljena nekoliko nedelja pre početka suđenja.

Rosmah Mansor

BBC

Zbog sklonosti ka trošenju novca suprugu Nadžiba Razaka porede s Imeldom Markos i Marijom Antoanetom. Otkako joj je muž izgubio vlast, Rosmah Mansor (67) je zvanično optužena za pranje novca i utaju poreza, što ona negira.

Rosmahin skupoceni ukus je predmet sprdnje širom Malezije, a otuđenost od običnog naroda koji jedva sastavlja kraj s krajem predmet oštre kritike. Javne policijske racije na posede povezane sa njom i njenim mužem 2018. godine zapalile su društvene mreže kada su slike kolica iz supermarketa sa više od 500 luksuznih torbica, stotinama satova i 12.000 komada nakita za koje se tvrdi da vrede skoro 273 miliona dolara potvrdile sumnje Malezijaca da premijerova porodica vodi neviđeno raskalašni život.

Nedodirljivost koja prati Rosmah Mansor i osvedočena slabost prema luksuznim Birkin torbama modne kuće Erme učinile su da javnost pomno prati i njena pojavljivanja na sudu.

„Ona nije bezobrazna, ali nije ni posebno ljubazna ili srdačna, odaje utisak nekog oholog", kaže malezijska dopisnica novinske agencije Rojters Rozana Latif. „Onih dana kad odlazi na saslušanje, vlada veliko interesovanje za njenu odeću i torbe."

Mahatir Mohamed

BBC

To je priča o političkom povratku bez premca: sa 93 godine, Mahatir Mohamed, čovek koji je malezijskom politikom dominirao na položaju premijera osamdesetih, devedesetih i ranih dvehiljaditih, vratio se u formu i ponovo vodi Maleziju.

Njegov povratak na političku scenu bio je motivisan jednom jasnom željom - svrgnuti Nadžiba Razaka, njegovog bivšeg štićenika.

„Izvinjavam se svima zato što sam ja bio taj koji ga je doveo na vlast, što je najveća greška mog života. Želim da ispravim tu grešku", rekao je Mahatir tokom kampanje početkom maja 2018. godine, kad je prebegao u opoziciju da bi se suprotstavio Nadžibu.

Da li je fer ići u zatvor zbog lažnih vesti

Nekoliko dana kasnije, šokirao je svet porazivši svoju bivšu stranku, koja je više od pola veka upravljala Malezijom.

Mahatirov povratak se dopao Malezijcima, od kojih mnogi podržavaju novu vladu u pokušajima da privede pravdi one koji su navodno opljačkali 1MDB. Ipak, politički komentatori ističu da ostareli državnik ne samo da je utro Nadžibu put do vlasti, već je često optuživan za autoritarizam i tokom dugog perioda na vrhu države.

Džo Lou

BBC

Kinesko-malezijski finansijer sa popularnog ostrva Penang, Lou Tek Džo - poznatiji samo kao Džo Lou - u malezijskoj i američkoj istrazi predstavljen je kao jedan od mozgova iza prevare sa 1MDB-om.

Uprkos tome što nikad nije bio na zvaničnom položaju u samom fondu, sumnja se da je odigrao ključnu ulogu u aktivnostima ove organizacije. Upravo su njegove razrađene veze i prepreden način poslovanja omogućili da fond procveta, kažu novinari Bredli Houp i Tom Rajt u bestseleru iz 2018. godine Kit od milijardu dolara, koji se bavi navodnim aktivnostima Džoa Loa.

„Džo Lou je najzanimljivija ličnost u aferi 1MDB, on je misteriozni ceremonijal majstor", rekao je Houp za BBC. „Vrlo je rano postalo jasno da je on vezivno tkivo svih upletenih strana u fondu 1MDB - i jedini koji je u svakom trenutku znao kako funkcioniše shema vredna više milijardi dolara."

Američki tužioci tvrde da je Lou iskoristio moćne političke veze da pronađe poslove za 1MDB, tako što je trošio više stotina miliona dolara za podmićivanje. Milijarde su, tvrde oni, oprane kroz američki finansijski sistem i iskorišćene za kupovinu nekih od najskupljih nekretnina na svetu, traženih umetnina i finansiranje holivudskih filmova.

Getty Images Džo Lou je imao jednu od najskupljih jahti na svetu

Poznat je kao čovek koji voli da spoji posao sa zadovoljstvom. Raskošne žurke i prijateljstva „na visokom nivou" koja je održavao s arapskim plemstvom i najslavnijim ličnostima omogućili su njegov meteorski uspon do vrha. Čak je i Britni Spirs iskakala iz njegove rođendanske torte na proslavi u Las Vegasu 2012. godine.

Novinarski tandem u knjizi spekuliše da je u jednom trenutku Džo Lou imao kod sebe više gotovine nego gotovo bilo ko drugi na našoj planeti.

Ali pad vlade Nadžiba Razaka ispostavio se kao poguban za Loua. Protiv njega je podignuta optužnica za brojna krivična dela i trenutno je za njim raspisana poternica u nekoliko zemalja. Njegovo trenutno prebivalište je nepoznato, ali on i dalje tvrdi da je nevin u saopštenjima koje objavljuje na zvaničnom sajtu. Njegovi advokati tvrde da ne može da dobije fer suđenje u Maleziji.

„Džo Lou je ambiciozan, ali je istovremeno i minuciozan i neviđeno aljkav. On je gradio imperiju bez kontrole novcem koji nije njegov, da bi na kraju čitava šema postala očajnička i neodrživa", kaže Houp.

Timoti Lajsner

BBC

Ovaj umešni nemački bankar predstavljao je jednu od najmoćnijih finansijskih institucija na svetu, Goldman Saks, u vreme kad je ta banka pokušavala da se probije na tržištu u Aziji.

Neposredno posle finansijske krize 2008. godine, poslovi koje je Timoti Lajsner sklopio u Jugoistočnoj Aziji, pogotovo u Maleziji, obezbedili su banci značajne prihode, a on je postao predsednik kompanije u regionu.

Najveće sporazume je sklopio kad su mu se putevi ukrstili sa Džoom Louom - za kog se tvrdi da je najjači moćnik iza 1MDB-a.

Goldman je prethodno odbio Loua kao klijenta, nakon što su kontrolori banke pokazali zabrinutost oko porekla njegovog novca. Ali prema američkoj optužnici, Lajsner i drugi bankar iz Goldmana, Rodžer Ng, iskoristili su Louove moćne veze da obezbede unosne poslove za Goldman.

Banka je navodno zaradila neverovatnih 600 miliona u honorarima prilikom ugovaranja i prodaje tri obveznice i preuzimanja finansijskog rizika kako bi 2012. i 2013. godine sakupila 6,5 milijardi dolara za 1MDB.

Lajsner je priznao krivicu za navode u američkim optužnicama za zaveru sa ciljem pranja novca i kršenja anti-korupcijskih zakona podmićivanjem stranih zvaničnika.

I Malezija je podigla optužnicu protiv njega, Nga i samog Goldman Saksa. Ng negira sve optužbe.

Zvaničnici Goldman Saksa poriču sve navodne prekršaje, te smatraju da su optužbe „usmerene na pogrešnu adresu" i obećavaju da će se „energično braniti". Banka je Lajnsera, koji je suspendovan 2016. godine, predstavila kao nekoga ko je radio na svoju ruku i izvinila se za njegovo ponašanje.

Ali vlada Malezije nije prihvatila izvinjenje i pozvala je banku da isplati 7,5 milijardi dolara odštete.

Zvezde

BBC

Novac vrti gde burgija neće, ali da li je moć javnih ličnosti još prodornija?

Skandal sa 1MDB nije uključivao samo moćne političare i finansijere: biznismen u bekstvu Džo Lou često se provodio sa najpoznatijim imenima Holivuda.

Niko od njih nije optužen ni za kakvo krivično delo, ali su njihova poznanstva sa Louom postala tema detaljnog izveštavanja medija.

Onaj film sa Leonardom Di Kapriom

Ovaj Oskarovac odigrao je glavnu ulogu u filmu Vuk sa Vol Strita iz 2013. godine. Jedan od koproducenata filma je Riza Aziz, sin posinka Rosmah Mansor i Nadžiba Razaka. Film Martina Skorsezea o pohlepi i korupciji doneo je Di Kapriju prestižni Zlatni globus za najbolju mušku glavnu ulogu, a tokom preuzimanja nagrade on se zahvalio i Azizu i Lou.

Getty Images

Američki tužioci rekli su da je novac proneveren iz 1MDB upotrebljen za finansiranje filma, a produkcijska kuća Red Grenajt sklopila je pogodbu sa američkom vladom u građanskoj parnici.

Kompanija negira da je uradila bilo šta loše. Di Kaprio se, u međuvremenu, zarekao da će pomoći američkim vlastima i predao Pikasovu sliku koju mu je navodno poklonio Lou.

Prijatelji muzičari Kasim Din (ili Svis Bitz) i Ališa Kiz

Ambiciozni producent i njegova supruga superzvezda bili su deo bliskog kružoka Džoa Loua, često fotografisani na njegovima raskošnim žurkama. Din je nastupio na ozloglašenoj proslavi Louovog 31. rođendana - onom sa Britni u torti.

Getty Images Music's biggest night and Jho Low was there with Swizz Beatz and Alicia Keys - in 2014

Muzičaru se pripisuje i upoznavanje Loua sa bogatim svetom umetnina, i navodnom kupovinom jednog crteža Van Goga i dve Moneove slike novcem iz fonda 1MDB.

Žurke sa Paris Hilton

Još jedna pripadnica bliskog Luovog kružoka slavnih, hotelska naslednica upoznala je Loua 2009. godine. Često su viđani zajedno na slikama paparaca i selfijima, ludo se provodeći širom sveta - od kockarskih stolova Las Vegasa do skijaških proplanaka Vistlera i prijatnog San Tropea.

Udvaranje Mirandi Ker i Elvi Hsiao

Šta je zajedničko australijskom supermodelu i tajvanskoj pevačici i glumici? Obe su u jednom trenutku bile povezane sa Džoom Louom.

Posle niza ekstravagantnih izlazaka, uključujući krstarenje Evropom u 10 dana, Lou je obasuo Mirandu Ker, jednu od najbolje plaćenih modela na planeti, nesvakidašnjim poklonima: akrilni, providni klavir u vrednosti od milion dolara, 11-karatna dijamantska ogrlica u paru s istim takvim minđušama. U međuvremenu, ona je američkim tužiocima predala nakit vredan milione.

Lou je odveo tajvansku pevačicu Elvu Hsiao na izlazak vredan milion dolara u Dubai, gde su večerali na privatnoj plaži, prema navodima iz knjige Kit od milijardu dolara.

Novinari

BBC

Saga o 1MDB nikad ne bi izašla na videlo da nije bilo marljivog rada novinara koji su sledili ovu priču godinama, plasirajući bombu za bombom u vestima i zahtevajući da vlasi istraže aktivnosti fonda.

Kler Rukasl-Braun, Saravak riport

Pre više od decenije, ova britanska novinarka rodom iz Malezije počela je da istražuje malezijsku političku elitu sa vlastitog kuhinjskog pulta u Londonu pošto uspava decu. Njen sajt Saravak riport prvobitno se bavio sumnjivim poslovima samo u jednoj malezijskoj državi. Ali kad je u Saravaku sklopljen jedan od ranih sporazuma oko 1MDB-a, njenu pažnju je sve više počela da privlači ova „krajnje sumnjiva ekipa".

Krajem 2013. godine, dobila je dojavu da je Nadžibov posinak producirao Vuka sa Vol Strita. „Tad sam počela stvarno da kopam", kaže ona. „Prosto samo zato što nisam mogla da odolim tako očigledno značajnoj priči." Kako je sledila trag novca, tako je krenula da izbacuje jednu udarnu vest za drugom, privukavši pažnju Malezijaca, jer tamošnji mediji uglavnom nisu bili spremni ili bili u mogućnosti da slede ovu priču.

Početkom 2015. godine, Rukals-Braun je od švajcarskog uzbunjivača Havijera Justa dobila riznicu sa više od 200.000 dokumenata i iznela zapanjujuće navode: 700 miliona dolara uplaćeno je direktno na račun kompanije pod kontrolom Džoa Loua u sklopu sporazuma oko 1MDB-a.

Nekoliko meseci kasnije - pod naslovom "SENZACIONALNA OTKRIĆA!" - objavila je detalje navodeći da je 2013. godine na premijerove bankovne račune uplaćeno skoro 700 miliona dolara. Malezijske vlasti su blokirale sajt i izdale nalog za njeno hapšenje.

„Ljudi bi me kontaktirali sa informacijama iz svih krajeva sveta. Moj zadatak je očigledno bio da pokušam da ih potkrepim, ako mogu", kaže ona. „Na vrhuncu svega, ljudi u Londonu bili su plaćeni da izvrše pritisak na mene, da me prate i fotografišu... Morala sam da se obratim policiji."

Tom Rajt i Bredli Houp, Vol Strit Žurnal

Njihova knjiga iz 2018. godine Kit od milijardu dolara izložila je u minucioznim detaljima navodne aktivnosti Džoa Loua i momentalno postala bestseler u Maleziji.

Ali Rajt i Houp su godinama za Vol Strit Žurnal istraživali trag novca koji je vodio iz 1MDB-a.

„Novinske priče obično nisu duže od 2.000 reči i imali smo osećaj da izbacujemo previše fascinantnih detalja iz ove sage", kaže Houp. „Znali smo da ljudi imaju problema oko praćenja ovog skandala i da postoji veća, živopisnija priča, konkretno o Džou Lou."

Houp kaže da je njihova knjiga razjasnila koliko je čitav skandal oštetio Maleziju.

„U opticaju je bilo previše buke i dezinformacija", kaže on. „Kada se sve to vidi na jednom mestu, činjenica po činjenica, odmah postaje jasno da je ovo jedan od najvećih finansijskih skandala na svetu. Kit od milijardu dolara pokazuje kako se on razvijao hronološki i mnogi Malezijci su mogli da se poistovete sa čitavom problematikom."

Knjiga je verovatno pojačala globalni pritisak u potrazi za Džoom Louom, za kojim je trenutno raspisana poternica u više zemalja.

„Čitaoci su nam slali pisma a političari [premijer Mahatir Mohamed i ministar finansija Lim Guan Eng] su se čak pozivali na našu knjigu kad su pokušavali da objasne probleme oko 1MDB-a", kaže Houp. „Kit od milijardu dolara počeo je da se čita širom sveta i ljudi koji nikad nisu čuli za 1MDB govorili su nam da ih je priča do kraja zaokupila."

Edž Malezija

Čitajući samo malezijske novine i gledajući samo lokalne televizijske reportaže tokom 2015. godine, na vrhuncu skandala oko 1MDB-a, verovatno bi svako poverovao da je u zemlji sve divno i krasno. Malezijski novinari i urednici brzo su otkrili da ih izveštaji o skandalu oko fonda dovode u opasnost i rizik da izgube dozvolu za rad.

No, bilo je i onih koji su istrajali i platili cenu zbog toga. Jedna je od njih bila je Edž Medija Grup.

Edžovi listovi su objavljivali istraživanja aktivnosti 1MDB-a, a dozvola njihovih novina za rad bila je povučena zbog „izveštavanja koje bi moglo da naruši javni red i mir".

„Nije to ništa drugo nego pokušaj gašenja da bi nas ućutkali", rekao je u to vreme izdavač Ho Kaj Tat.

Toni Pua

BBC

Juriš na 1MDB predvodio je poslanik Toni Pua, koji je konstantno postavljao pitanja iz opozicije vladi Nadžiba Razaka.

Njegova stranka danas je na vlasti, ali Pua je i dalje nedvosmisleno glasan kritičar bivšeg premijera.

„Nadžib Razak je glavni krivac. Kad nastane zabuna oko njegovih izjava, ubacim se da usmerim stvari u pravom pravcu", rekao je za BBC tokom jedne posete u Singapuru.

Pua, takođe i politički sekretar malezijskog ministra finansija koji vodi istragu nad 1MDB-om, kaže da ostaje usredsređen na „ispravljanje štete načinjene ekonomiji".

„Finansijski skandal je sada prošlost i više nema malverzacija, trenutno je u toku proces čišćenja", rekao je on. „Moramo da radimo na ekonomskom razvoju, a zatvaranje poglavlja sa 1MDB-om čini veliki deo toga."

Ovaj živopisni političar, poreklom iz države Džohor, često se javlja na Jutjubu da lamentira nad skandalom. „Poznajem činjenice i samo ih artikulišem", rekao je on. „Dobijam informacije iz dokumenata i od doušnika, i sastavljam ih da bih ispričao priču o tome šta se zapravo dešava."

Kaže da su suđenja Nadžibu „samo početak", a sudski procesi bi mogli da potraju godinama. „Slagalica je skoro kompletna, ali nedostaje još nekoliko delova. A verujem da će suđenje Nadžibu Razaku otkriti nekolicinu."

Posle više odlaganja, prvo ročište na suđenju Nadžibu Razaku konačno je održano 3. aprila.

Zakazani su i datumi druga dva suđenja.

Ako ga proglase krivim za brojna krivična dela za koja je optužen, Nadžib bi mogao da provede više decenija u zatvoru. Džo Lou se i dalje nalazi u bekstvu.

Grafika: Dejvis Surija i Arvin Suprijadi iz Džakarte.

