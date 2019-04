U Beogradu potpisan regionalni sporazum o nižim cenama rominga (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Regionalni sporazum o romingu potpisan je danas u Beogradu na drugom Digitalnom samitu zemalja Zapadnog Balkana, i omogućiće niže cene rominga od 1. jula ove godine.Sporazum su potpisala balkanska šestorka, a u ime Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.U prvoj fazi, od 1. jula, cene rominga će biti niže za 27 odsto, a od 1. jula 2021. roming bi trebalo a bud ukinut u zemljama Zapadnog Balkana.Sporazum predviđa da cene za minut razgovora ne mogu biti veće od 22,4 dinara, cene poruke od sedam dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka biti 21,4 dinara, sve bez PDV-a.Cena rominga sa Albanijom biće umanjena za 85 odsto jer Albanija do sada nije bila deo sporazuma koji su 2014. potpisale Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i BiH.Majlinda Bregu (RCC): Lideri regiona omogućili sporazum o rominguGeneralna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu izjavila je na istoj konferenciji za novinare da je sporazum o romingu potpisan zahvaljujući spremnosti političara širom regiona i njihovog liderstva, uz podršku EU."Sporazum je odredište na koje smo se svi usmerili, a to je evropska perspektiva. Mi ćemo pomoći da ovaj sporazum stupi na snagu i videćemo kada će biti u potpunosti sproveden", navela je generalna sekretarka RCC.Ona je rekla da će biti nekoliko faza smanjenja cena rominga, a da će one dostići nulu tek 2021. godine, a ne od dana početka realizacije sporazuma.Brnabić: Sporazum o romingu nije bila laka odlukaPremijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da odluka da Srbija potpiše regionalni Sporazum o romingu nije bila laka u trenutku kada Priština krši regionalne sporazume.Potpisivanjem sporazuma o romingu Srbija šalje signal da pruža regionu šansu da bude prosperitetan i da ima drgačiju budućnost, rekla je premijerka novinarima na drugom Digitalnom samitu u okviru koga je potpisan sporazum o romingu."Najlakše i politički najoportunije bilo bi da ne potpišemo taj sporazum u vreme kada se neki drugi regionalni sporazumi, a pre svega CEFTA sporazum, krše već četiri meseca od strane Prištine", istakla je Brnabić i dodala da cilj valsti u Srbiji nije da donosi lake i popularne odluke, već one kojima poručuje da će učiniti sve što može za stabilnost regiona.Po njenim rečima regionalni sporazum o romingu je interesu svih građana i privrede regiona.Regionalni sporazum o romingu, kojim se od 1. jula snižavaju cene rominga na Zapadnom Balkanu potpisali su danas u Beogradu predstavnici Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.Gabrijel: Potpisivanje sporazuma o romingu značajan podstrek za regionalnu saradnjuEvropska komesarka za digitalnu ekonomiju i društvo Marija Gabrijel izjavila je danas u Beogradu da potpisivanje sporazuma o besplatnom romingu na Zapadnom Balkanu predstavlja značajan podstrek za regionalnu saradnju."Pozdravljam angažovanje šest zemalja Zapadnog Balkana na potpisivanju sporazuma. To je izuzetno važno zbog koristi za građane i za poslovne subjekte", rekla je Gabrijel na konferenciji za novinare na Drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana.Na samitu je danas potpisan regionalni sporazum o romingu koji će omogućiti niže cene rominga od 1. jula ove godine.Gabrijel je navela da će cene rominga postepeno ići progresivno naniže da bi do 2021. godine one postale kao kod kuće."Potpisivanje (sporazuma) pokazuje jaku političku volju usmerenu ka ostvarivanju aktivne regionalne digitalizacije", kazala je evropska komesarka.Ona je čestitala Srbiji na, kako je navela, "impresivnoj organizaciji samita"."Samit je veoma jak signal da Srbija i čitav region veoma ozbiljno pristupaju pitanju digitalizacije. Hvala Beogradu što je poslao jak signal za čitav region i za čitavu Evropu", navela je Gabrijel.Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.