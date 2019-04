Vreme u Srbiji danas će biti pretežno sunčano, a u košavskom području je moguć jak olujni vetar, zbog čega je izdato upozorenje koje važi do petka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutarnje temperature od tri do 10, a najviše dnevne od 17 do 21 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 4. april 2019: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez...