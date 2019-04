Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su razmenjivale dečiju pornografiju

Beogradska policija uhapsila je V.S. (50) iz Šapca i Đ.G. (58) iz Novog Sada zbog posedovanja i distribucije dečije pornografije, saopšteno je danas.

Kako se navodi, policija sumnja da je V.S. tokom dužeg vremenskog perioda putem aplikacije za mobilne uređaje "mesindžer" slao svoje obnažene fotografije maloletnim osobama, starosti od osam do trinaest godina, i tražio da one njemu šalju svoje. Kod osumnjičenog Đ.G. uvidom u računare i elektronsku opremu pronađeno je više od tri gigabajta materijala nastalog zloupotrebom dece u pornografske svrhe. Osumnjičeni su, uz krivične prijave,...